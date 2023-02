Padova, che batosta in casa con la Pergolettese (0-3): la Fattori si svuota e scatta la contestazione

Altro che anno della ricostruzione, questo rischia di essere un anno da buttare, per il Padova. E se non si sta attenti, perché il calcio si sa, quando le cose vanno male possono andare anche peggio, è il caso invece di fare strani calcoli per capire come fare ad agganciare i play off, che notoriamente poi al Padova portano davvero bene, di guardarsi le spalle. La partita di oggi, dopo le sfide con le due prime della classe in pochi giorni, doveva essere quella del cambio di passo. Che infatti c'è stato, ma si è manifestato in qualcosa che è più simile a una retromarcia che a quello che avrebbe dovuto essere, uno scatto. I biancoscudati, contro la temibile Pergolettese che all'andata al Padova rifilò 5 gol e aprì la crisi della gestione Caneo, è finita invece in un tracollo.

La partita

La partita comincia e gli ospiti vanno subito in vantaggio quando di testa, assolutamente indisturbato nonostante fosse un calcio d'angolo, Iori ha insaccato. Ci si aspetterebbe una reazione immediata, invece poco meno di niente si produce per arrivare al pareggio. Nel secondo tempo invece, anche per le caratteristiche degli uomini in campo, tutti giocatori offensivi, ci si aspetta il forcing dei biancoscudati. Invece che succede? Che Varas si fa da una trequarti all'altra solo soletto, serve Villa che di sinistro insacca venutosi a trovare a tu per tu con Donnarumma. Il terzo poi arriva poco dopo, con una botta al volo dopo una respinta della difesa di casa. Un bel gol quello di Bariti con una botta al volo dal limite. L'impressione è che, uno dei pochi a crederci davvero, che pensava evidentemente di invertire la rotta a inizio secondo tempo, è stato Mister Torrente. Il suo 4 - 2 - 4, perché questo è il modulo che si è visto dopo i cambi di inizio ripresa, invece che mettere nelle condizioni la squadra di ripartire convinta ha forse aumentato e amplificato le sue paure.

Mirabelli

Il direttore Mirabelli al momento della sostituzione di Caneo con Torrente disse che non poteva cambiare tutti i giocatori, veri responsabili della crisi, era quindi costretto a cambiare l'allenatore. I giocatori, fece intendere il direttore, non hanno la personalità giusta per reggere il gioco che pretendeva Caneo. Forse neppure quello di Torrente. E ora, che si fa?