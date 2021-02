Il Padova batte l'Arezzo e vola: domenica il big match contro il Sudtirol

Il Padova batte due a zero all'Euganeo l'Arezzo nel venticinquesimo turno del campionato di serie C. Con questa vittoria i biancoscudati si presentano da capolista alla trasferta di domenica a Bolzano con il Sudtirol. Il Padova è passato in vantaggio con Firenze nei primi 45 minuti, poi dopo qualche sofferenza nel secondo tempo ha chiuso il match grazie alla rete di Chiricò.

La partita

Nel primo tempo il Padova trova il vantaggio con Firenze che approfitta di una insistita ed efficace discesa di Della Latta. L'attacccante avrebbe anche un altro paio di occasioni ma non le sfrutta. Il Padova mantiene sempre il pallino del gioco e non corre mai pericoli seri. Nella ripresa la musica cambia un po' ma non si ha mai l'impressione che l'Arezzo possa uscire indenne dall'Euganeo. Ci vuole però una magia di Chiricò per chiudere il match. Arriva quasi allo scadere. La punta riceve palla quando si trova all'apice destro dall'area. Punta il primo avversario, taglia l'area in orizzontale mettendo fuori causa tutta la difesa aretina e dopo una finta calcia andando a infilare la sfera a ridosso del secondo palo con un tiro rasoterra. L'ennesima perla di un giocatore che da quando veste la maglia del Padova sta facendo vedere splendide efficaci giocate.