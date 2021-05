Il Padova batte la Sambenedettese ma il miracolo non si avvera. Si va ai Play off

Il Padova nonostante un campionato condotto in testa per molte giornate non riesce a raggiungere con la promozione diretta. Poco conta il risultato concretizzatosi contro la Sambenedettese di Mister Pablo Montero

Niente da fare, il miracolo non si è consumato. Il Padova nonostante un campionato condotto in testa per molte giornate non riesce a raggiungere con la promozione diretta, poco conta il risultato concretizzatosi contro la Sambenedettese di Mister Pablo Montero.

La partita

Le orecchie, per qualcuno anche gli occhi visto che in tribuna c’era chi la seguiva in streaming, erano tutte rivolte a Salò, dove il Perugia affrontava i padroni di casa. Al quarto d’ora i grifoni erano già in vantaggio, poi nella ripresa è arrivato il due a zero. All’Euganeo il Padova invece non riusciva a sbloccare il risultato che a dire il vero, ai fini della classifica ha l’importanza che ha. Bisognava confidare in un passo falso del Perugia e in una vittoria del Padova. I biancoscudati sono apparsi stanchi anche se volonterosi. Il momento di maggior pressione all’inizio del secondo, poi la rete del Perugia ha spento per un po' gli entusiasmi fino al gol liberatorio di Della Latta al 34 minuto. Un uno a zero a parziale consolazione in un pomeriggio dove anche i tifosi sono tornati a farsi sentire, anche se da fuori lo stadio.