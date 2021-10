Calcio, il Padova batte il Trento 2-1 con il batticuore. Resta prima in classifica

Con un gol per tempo il Padova batte il Trento e rimane solidamente in testa alla classifica e tenendo a distanza il Sudtirol. Al gol di Cosimo Chiricò, autore di una punizione perfetta al 3°minuto di gioco, si è aggiunto quello di Ronaldo al 61°, innescato sempre da una giocata dell'ala salentina. Una partita controllata quasi sempre dagli uomini di Pavanel, giocata comunque a buoni ritmi anche dal Trento. Ultimi minuti di paura però, quando al 91esimo Carini ha accorciato le distanze. Al 94° occasionissima per gli sopiti, vicinissimi al pareggio con Trainotti, che da posizione favorevole ha calciato alto. Ma dopo tre minuti di cartellini gialli e perdite di tempo, i biancoscudati sono riusciti a portare a casa i 3 punti.