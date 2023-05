Clamorosa svolta per il Padova, Francesco Peghin è il nuovo presidente della società

Clamorosa svolta per il calcio Padova. Nella mattinata di oggi, 24 maggio, nel corso di una conferenza stampa, è stato ufficializzato l'ingresso in società di Francesco Peghin, noto imprenditore e uomo di sport padovano. Francesco Peghin investirà direttamente nel club acquisendo una partecipazione di minoranza qualificata rilevante e assumerà la carica di presidente, in affiancamento al socio di controllo Joseph Oughourlian e ai soci e partner Luca Destro, Paolo Salot e Moreno Beccaro, che a loro volta rafforzeranno il proprio impegno. Alessandra Bianchi manterrà il ruolo di amministratore delegato. Per Francesco Peghin si tratta di un gradito ritorno, dopo l’esperienza come socio negli anni 2007-2012.

«Sono lieto ed onorato di dare il benvenuto a Francesco Peghin nella famiglia del Calcio Padova» ha commentato Joseph Oughourlian «il suo ingresso è per me una conferma della bontà del nostro operato oltre che un primo tangibile segnale di vicinanza da parte della città al progetto che stiamo portando avanti con tanto impegno ed energie. Condividiamo la stessa filosofia e visione di un calcio sano e sostenibile e sono convinto che insieme potremo lavorare per il bene del club e dei colori biancoscudati che tanto ci sono cari».