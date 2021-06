A Padova i Campionati Italiani BMX

Si avvicina a grandi passi l'appuntamento con i Campionati Italiani Assoluti della BMX che si correranno sabato 3 e domenica 4 luglio all'interno del nuovissimo BMX Race Track Antenore di Padova nella prova valida anche quale 6° Trofeo Pietrobelli Elettronica.

Campionati italiani

L'evento tricolore, che gode del Patrocinio della Regione Veneto, del Coni Regionale Veneto e del Comune di Padova, richiamerà ai cancelletti di partenza oltre 400 ragazzi e ragazze provenienti da tutte le parti d'Italia e sarà interamente curato dallo staff della Panther Boys Padova del presidente Ezio Piovesan.Il team padovano in queste settimane ha lavorato alacremente per preparare tutti i dettagli per accogliere nel migliore dei modi gli atleti, gli addetti ai lavori e gli accompagnatori che presenzieranno alla rassegna tricolore della BMX. «Sarà l'evento che inaugurerà ufficialmente il nostro rinnovato impianto e anche per questo motivo ci teniamo a far si che siano due giorni speciali sotto tutti i punti di vista - ha sottolineato il presidente Ezio Piovesan - Sarà una pista tirata a festa quella che aprirà i battenti i prossimi 3 e 4 luglio per due giornate di gare che saranno intense ed emozionanti. Avremo l'onore di sentire risuonare all'interno del nostro impianto l'Inno di Mameli per celebrare la vestizione delle maglie dei Campioni Italiani delle diverse categorie».

YouTube

Già confermata la diretta video streaming delle gare domenicali che verranno trasmesse "live" sul canale YouTube di Ciclismoweb.net nonchè sulle pagine Facebook della Panther Boys Padova e di Ciclismoweb.net, saranno tanti gli spunti di interesse per cui a Padova si concentreranno tutti i riflettori del BMX italiano. La rassegna tricolore, infatti, si disputerà a pochi giorni dall'apertura delle Olimpiadi di Tokyo 2021 dove sarà presente al via anche una rappresentativa italiana.

Bmx

Tutti i dettagli dei Campionati Italiani Assoluti BMX 2021 verranno svelati nel corso della presentazione ufficiale già programmata per venerdì 25 giugno alle ore 11.00, all'interno dello splendido Cortile Pensile di Palazzo Moroni, sede del Comune di Padova. Un vernissage al quale hanno già confermato di essere presenti l'Assessore allo Sport del Comune di Padova, Diego Bonavina e l'ex professionista, attuale responsabile della Commissione Fuoristrada, Massimo Ghirotto.