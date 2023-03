Il Padova espugna lo stadium e porta a casa i tre punti contro l'Albinoleffe

Una partita meno equilibrata di quanto dica il risultato. All'Albinoleffe Stadium finisce con una vittoria per i biancoscudati più netta di quanto dica il risultato. Un risultato cercato dal primo minuto e ottenuto dagli uomini di Torrente. Il match, valido per la 33^ giornata del Girone A, ha confermato quanto di buono nelle ultime uscite dei biancoscudati che oltre i risultati stanno anche recuperando fiducia.

La partita

Passati in vantaggio al minuto 20 con un gol di Liguori, che grazie a un maldestro intervento di Offredi che su un cross innocuo compie un’uscita alta perdendo però la palla. Questa termina sui piedi di Liguori, che attende il momento buono e di sinistro dal limite gonfia la rete. E lo 0-1. Come quasi per caso è arrivato il vantaggio, allo stesso modo arriva anche il pari perché la squadra di casa non che avesse fatto chi lo sa che per rimontare. Trova però un rigore su una delle poche incursioni. Il fallo è di Donnarumma in uscita. La ripresa si apre con il Padova che fa di tutto per trovare il vantaggio che trova grazie a un'azione insistita con cross di Liguori, che sul secondo palo trova Bortolussi che da pochi passi insacca il pallone del 1-2. Lo stesso estremo dfensore biancoscudato si oppone nell'unica vera occasione per pareggiare da parte dei padroni di casa. Al minuto 20 infatti su un pericoloso colpo di testa di Zoma, Donnarumma si fa trovare pronto e respinge d’istinto. La partita di fatto si chiude al '35 quando Jelenic con un preciso destro dal limite dall'area fa partire una traiettoria a giro sul quale non può nulla l'estremo difensore Offredi. In chiusura di partita arriva anche la rete del 2 a 3 con intervento ravvicinato di Borghini che di testa insacca. Ma non c'è più tempo.

Esordio

Da annotare tra le fila dei biancoscudati l'esordio di Giovanni Leoni (21/12/2006). E' il più giovane ad esordire tra i professionisti.