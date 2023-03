Il Padova torna in campo all'Euganeo in cerca di una vittoria casalinga che manca da dicembre

Per un giorno, forse, si torna a palare di pallone e meno delle trattative e delle offerte da parte di chi, le realtà sono tre, avrebbero intenzione di rilevare il pacchetto di maggioranza del Calcio Padova. Nel turno infrasettimanale i biancoscudati affrontano la Pro Sesto alle 18 in quelle che dovrebbero le mura amiche. Ma all'Euganeo una vittoria del Padova manca da mesi, da dicembre.

Padova

«Ci aspettano sette finali - ammonisce mister Torrente - e bisogna dare continuità alle vittorie». Le partite in casa, senza vittorie, hanno evidenziato una carenza di personalità da parte della squadra. «Vogliamo ritornare a fare i tre punti in casa, che ci mancano da un po’». L'avversario è di quelli tosti: «La Pro Sesto è una squadra molto tecnica, ma noi vogliamo fare la partita. Sarà un match contro una buona squadra, bisognerà fare una grande prestazione». Un pensiero anche per chi non ha mai fatto mancare il supporto: «I tifosi sono sempre presenti sia in casa e sia in trasferta, vogliamo dare una bella soddisfazione al nostro pubblico».

Pro Sesto

La Pro Sesto ha tutte le intenzioni di cercare la vittoria anche all'Euganeo dopo il pareggio casalingo contro il Trento. La punizione capolavoro di Cristian Pasquato, che ha vestito in passato anche la maglia biancoscudata, ha tolto una vittoria che sembrava certa, visto che mancavano una manciata di minuti alla fine quando hanno subito il pareggio. Matteo Andreoletti, tecnico della Pro Sesto, ha speso belle parole per il Padova: «La classifica dei veneti non rispecchia le reali qualità di questa squadra, che ha individualità di categoria superiore. I nostri 55 punti però non sono un caso e vogliamo continuare questo percorso, facendo leva sulle nostre idee di gioco, con una gara di determinazione e concretezza».

Società

Oggi si dovrebbe pensare solo al campo ma sono giorni caldi anche per quanto riguarda la società. Ci sono tre offerte per acquisire il pacchetto di maggioranza, come quella di Marino Molon, l'imprenditore vicentino che nei prossimi giorni volerà a Madrid per incontrare Joseph Oughourlian. Ma l'impressione è che l'affare non si chiuderà. C'è poi la cordata capeggiata dall'ex presidente Roberto Bonetto insieme ad altri importanti imprenditori della zona. E poi ce ne sarebbe una terza avvolta nel mistero. A breve sapremo. Appare invece alquanto probabile l'addio del direttore sportivo Massimiliano Mirabelli, destinazione Cesena.