Il Padova, in casa, ospita il fanalino di coda Piacenza: «Serve continuità»

Il Piacenza a oggi è ultimo in classifica. Ha raccolto solo un punto nelle ultime 5 gare e oggi si appresta a scendere in campo per affrontare i biancoscudati di Torrente. Una partita che sulla carta sembra più che abbordabile, è la classica sfida da vincere assolutamente ma che si sa, può nascondere tante insidie proprio perché ci si sente "costretti" a vincerla. Per questo il mister dei biancoscudati ha scelto la prudenza nelle dichiarazioni pre partita.

La sfida

«Dobbiamo dare continuità è tornare a vincere in casa, da tanto non usciamo con i tre punti dall’Euganeo. Con il Piacenza non sarà semplice, in questo campionato nessuna partita è facile», fa notare Torrente. «Le sfide che sembrano meno toste spesso sono invece quelle più difficili. Dovremo fare una grande partita sotto tutti i punti di vista». Confermato Radrezza, assenti Dezi, Curcio e Ceravolo. Anche il Piacenza conta defezioni importanti ma mister Abbate suona la carica perché sa che non c'è più tanto tempo: «Bisogna andare in campo con il sangue agli occhi perché possiamo solo vincere. Voglio vedere una squadra con l’atteggiamento disperato dell’ultima in classifica, che lotta su ogni pallone. Quello che fino a ora non c'è stato».