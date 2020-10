Padova, a Fano solo un pareggio

Un pari giusto anche se la decisione del direttore di gara, l'arbitro Marco Ricci di Firenze, di concedere un penalty ai padroni di casa non ha convinto fino in fondo. Ma il Padova ha creato troppo poco per poter tornare a casa con il bottino pieno.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La partita

La prima occasione è del Padova, quando al 23esimo del primo tempo, Jefferson di testa la mette di poco alta. Non accade molto altro fino al momento in cui Ronaldo si trova a dover calciare una punizione che è un perfetto cross per Della Latta che insacca. E' il gol con il quale si chiude il primo tempo. Nella ripresa accade poco o nulla, fino a che non viene concordato il rigore che sancirà il pareggio, è infatti dubbio l'intervento di Germano su Scimia. Dagli undici mesi Barbuti ha trasformato battendo Vannucchi. Nell'ultima parte di partita qualche occasione in mischia ma la partita non si sbloccherà più. In sostanza il Padova non corre mai grossi rischi ma non crea neppure troppi pericoli. Ne viene fuori un pari che ne è la diretta conseguanza.