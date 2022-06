Padova, il sogno della B svanisce al Barbera

Mimmo Donnarumma alla fine risulterà il migliore in campo dei biancoscudati. La finale delle finali rimane in discussione per venticinque minuti, poi una follia di Pelagatti che salta scomposto e prende la palla con la mano, costringe l’arbitro a indicare il dischetto.

Errori

Un fallo inspiegabile, su una palla che arriva da molto lontano e che poteva essere gestita in mille modi diversi. Invece l'intervento di Pelagatti in pratica mette già una prima pietra tombale sulla finale. Poi al 56esimo minuto la follia di Ronaldo che colpisce con una testata l'avversario. In dieci diventa tutto ancora più difficile. Peccato che a "tradire" sia uno degli uomini di maggior qualità. Ronaldo che a dire la verità ha deluso in entrambe le partite. Non è certo giusto buttare la croce su un solo giocatore ma da uno come lui si era leciti aspettarsi molto di più.

Serie C

Che dire quindi di una partita fortemente condizionata dal risultato dell'andata e poi complicata ancora una volta dalla errata gestione di situazioni cruciali. In due anni è la seconda finale play off in cui la squadra manca l'appuntamento con la serie B. Al 90esimo poi l'espulsione di Pelagatti che interviene su Soleri. L'arbitro estrae il giallo, il secondo, e la partita in pratica finisce qui, con il Padova in nove. Da domani per il Palermo comincia l'era Mansour. Il futuro sembra ora in discesa. Per il Padova invece un altro anno in serie C.