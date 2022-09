Padova, il tris è servito: tre gol alla Pro Patria e terza vittoria di fila per gli uomini di Mr Caneo

Un Padova a tratti straripante quello che si impone sulla Pro Patria tre a zero all'Euganeo. Un risultato che va pure stretto agli uomini di Caneo perché i gol potevano essere molti di più. De Marchi e Pavanello davanti, si riprende da come è terminata la partita di Alessandria che ha visto il Padova uscire vittorioso dalla sfida alla Juve Next Gen. Ed è proprio da una loro combinazione che al ‘7 minuto c’è il primo squillo della partita. Il portiere Del Favero si fa trovare pronto. E’ una sfida d’alta classifica quella tra Padova e Pro Patria all’Euganeo.

La partita

A sbloccarla è Liguori, poco prima che scocchi il quarto d'ora di gioca, che sfrutta un bell’assist di Vasic. Il suo tiro è basso e sul primo palo, potente e preciso ma grosso del merito va al numero 14, non solo per l’assistenza. Vasic infatti va riprendersi un pallone perso dai piedi dell’avversario, in maniera pulita ed efficace. Immediata la giocata a favore del compagno che non si fa pregare e trafigge il portiere avversario. E’ uno dei segni distintivi della squadra di Caneo, compatta, aggressiva, che vuole sempre il pallone. E se lo perde se lo riprende.

C’è il sole, una leggera brezza che taglia il campo che anche quest’oggi si presenta in non buone condizioni. I primi venti minuti sono tutti biancoscudati, oggi con la terza maglia, un omaggio a Padova Urbs Picta. E’ tutto un susseguirsi di occasioni per i ragazzi di Caneo. Al minuto arriva 22 il raddoppio di Liguori, su un gran punizione calciata dalla sinistra e che lui fa passare sopra la barriera per andare poi ad infilarsi a mezza altezza sulla destra di Del Favero. L'estremo difensore avversario si rifà però qualche minuto dopo. Fallo netto su Liguori, incontenibile anche questo pomeriggio, l’arbitro Pezzopane fischia il penalty. Dagli undici metri si ripresenta ancora una volta Dezi, che dopo averne realizzato uno con il Vicenza ne ha stampato uno sulla traversa nell’ultimo match con i bianconeri. Oggi sceglie una soluzione completamente diversa e il portiere la butta in calcio d’angolo. Occasioni a parte, il Padova è proprio un bel vedere.

Il secondo tempo si apre subito con una occasione per il Padova. Neanche a dirlo, è ancora una volta Piovanello a creare il pericolo. Il 7 è davvero imprendibile ed imprevedibile. La partita si incattivisce un po’, sono tanti gli interventi al limite. Proprio in conseguenza a uno di questi che mister Caneo si convince a preservarlo e sostituirlo. Entra così Radrezza e per Piovanello sono applausi a scena aperta. Poco dopo una giocata deliziosa di De Marchi fa capire che il giocatore sta entrando in forma. L’unico ad essere un po’ spaesato è Jelenic. Soffre un po’ i ritmi che impongono i compagni e non sempre appare lucido. De Marchi al ’15 tenta lo sfondamento, resiste a una carica ma quando salta il portiere in uscita è troppo defilato, la mette in mezzo ma non c’è nessuno a spingerla in porta. Due minuti dopo una forte conclusione di Dezi e una successiva di Jelenic quasi porta al terzo gol. Il pubblico apprezza, applaude, incita. E’ proprio un gran bel Padova. In un pomeriggio sin qui perfetto mancava solo la ciliegina, la perla di giornata. Ci pensa Vasic che si inventa una grandissima giocata prima di andare a infilare il pallone esattamente all’incrocio. Un super gol. Controllo, palleggio e tiro, tutto in area dopo aver mortificato, sportivamente si intende, un avversario. Un gol accolto con un boato. Il sigillo alla partita super di questo giocatore che corre, lotta e delizia le tribune con giocate mai banali.

Il primo vero pericolo il Padova lo corre solo al minuto ’23, con Nicco che sfrutta un passaggio dal fondo e scheggia la base esterna del palo alla sinistra di Donnarumma. Sempre sicuro il portiere quando è stato chiamato in causa, anche se è solo ordinaria amministrazione. Dà comunque sempre una sensazione di sicurezza che di certo agevola i compagni di reparto. Tra questi spicca Calabrese, classe 2002. Non c’è un attimo di tregua, ma non per il forcing degli ospiti come sarebbe logico aspettarsi, ma perché i ragazzi di Caneo è chiaro che si divertono e non hanno certo voglia di smettere. Non è certo una squadra che specula questa ma al contrario vuole sempre il pallino del gioco e se il pallone lo hanno gli altri se lo vanno subito a riconquistare. Per non smentirsi i padroni di casa sfiorano ancora il gol con Cretella. Il suo tiro sfiora il palo alla sinistra di Del Favero che è di certo il migliore dei suoi. Non saranno certo contenti i ventuno tifosi che hanno seguito fino all’Euganeo la squadra lombarda. In totale gli spettatori sono circa tremila. Un Padova così meriterebbe di certo un pubblico più numeroso anche perché, a detta di tanti che le tribune dell’Euganeo le frequentano da tempo, non si ricorda una versione biancoscudata così spettacolare. Al ’35 è poi ancora Russini, subentrato nel secondo tempo, a tentare la via del gol. Sarà così fino al triplice fischio finale. E' un Padova che si diverte e non si accontenta quello che mette in campo Mr Caneo, bello da vedere. E infatti finisce tra gli applausi di tutto l'Euganeo.