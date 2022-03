Padova Marathon, finalmente si torna a correre insieme

Dopo la “virtual edition” del 2020 e l’edizione speciale del 2021, spostata a settembre a causa della pandemia, la Padova Marathon torna nella sua collocazione classica e col programma più completo. Domenica 24 aprile, infatti, si svolgeranno entrambe le gare: la maratona, al via dalle 8.45 dall’area dello Stadio Euganeo, e la mezza maratona, con partenza da Abano Terme alle 9. Ma torneranno anche le tre Stracittadine, da 1, 5 e 10 chilometri, tutte con partenza alle 11.30 e traguardo in Prato della Valle, splendido e confermatissimo punto d’arrivo anche per le due competizioni agonistiche.

«Sarà una festa completa», afferma il presidente di Assindustria Sport Leopoldo Destro. «Torniamo “a regime”, con l’entusiasmo di chi, finalmente, pur non essendosi mai fermato, può e vuole ripresentarsi al via a pieni giri, dopo esserci lasciati alle spalle due anni complicati. Nello stabilire gli orari abbiamo fatto in modo di evitare il più possibile gli assembramenti in Prato della Valle, tradizionale punto di riferimento per il nostro evento. Allo stesso tempo, siamo felicissimi di poter coinvolgere pienamente i Comuni del territorio, con cui già da diverse settimane siamo in stretto contatto per allestire un’edizione che si preannuncia memorabile: Padova, Rubano, Selvazzano Dentro, Teolo, Abano Terme e Montegrotto Terme sono già al lavoro assieme a noi, non solo per garantire a tutti i podisti le migliori condizioni di corsa possibili ma anche per accompagnarli lungo il percorso con tante iniziative ad hoc e tutto il calore che il pubblico padovano ha sempre garantito».

E saranno tanti anche gli eventi e le iniziative che precederanno e accompagneranno l’evento, offrendo un ricco ventaglio di proposte, che saranno presentate nelle prossime settimane. Tutte le informazioni per iscriversi sono a disposizione direttamente nel sito dell’evento, all’indirizzo www.padovamarathon.com. Come sempre tantissime le promozioni proposte, destinate in particolare a donne e società.