Padova Marathon, ecco i protagonisti più attesi

Domenica 24 aprile la Padova Marathon tornerà nella sua collocazione classica e col programma più completo. Come da tradizione per l’evento organizzato da Assindustria Sport, a contendersi la vittoria in Prato della Valle saranno gli specialisti africani, ma ci saranno anche diverse presenze azzurre di spicco. L’obiettivo è chiaro: proporre sia nella prova principale che scatterà dallo Stadio Euganeo alle 8.45, sia in quella da 21 chilometri al via da Abano Terme alle ore 9, gare veloci e di sicuro interesse. Ecco, quindi, le principali sfide in programma.

Il favorito

In campo maschile spicca la presenza del ventottenne etiope Fikadu Teferi Girma, in carriera capace di infrangere due volte il muro delle 2 ore e 09’, forte com’è di un personale di 2 ore 08’43”, realizzato quando si impose nella maratona di Marrakesh del 2019. Nel suo curriculum, però, anche la vittoria a Stoccolma dello scorso ottobre e il doppio trionfo sulle strade di Pittsburgh (Usa) e Changsha (Cina) nel 2018. Due specialisti keniani possono sicuramente impensierirlo. Il primo è il ventinovenne Alfonce Kibiwott, un primato di 2 ore 09’49” firmato a Rennes nel 2016, l’altro è Gilbert Chumba, già noto a queste latitudini per le affermazioni alla Treviso Marathon del 2018 e del 2019, quando commosse il pubblico veneto con la sua storia di ex idraulico che diede alla sua nuova mucca da latte il nome del capoluogo della Marca. Attenzione anche all’ugandese Simon Rugut, due volte primo a Leiden, in Olanda (2 ore 14’07” di PB), ma vincitore anche a Treviso, nel 2014, e Trieste, nel 2017. A rappresentare l’Europa ci sarà il moldavo Maxim Raileanu (2 ore 13’40”), a rappresentare l’Italia Luca Parisi (2 ore 18’02”), che torna nella città del Santo per migliorare il sesto posto del 2019 e il quinto dell’anno precedente. Occhio, però, anche al debuttante sui 42 chilometri Oscar Kibet (Kenya), dato in grandi condizioni.

Azzurra

È tornata alle gare a fine 2021 dopo un particolare intervento chirurgico alla testa, esempio di resilienza che, se mai fosse possibile, dà ulteriore valore a una carriera assolutamente unica: Anna Incerti entra infatti nel ventesimo anno in cui vestirà la maglia azzurra, essendo già in possesso del minimo per i prossimi Campionati Europei di Monaco di Baviera. Bagherese, 42 anni, alle spalle un titolo europeo e tre partecipazioni olimpiche, a Padova è stata più volte nelle vesti di testimonial (nel 2019 accompagnando in gara l’amico Massimiliano Rosolino), ma domenica 24 aprile correrà la sua prima maratona su queste strade. Fresca della vittoria alla Mezza Maratona dei Dogi della vicina Mira, forte di un personale di 2 ore 25’32” sulla distanza doppia, è sicuramente la protagonista più attesa di questa edizione. Al suo fianco la trentunenne ugandese Rebecca Cheptegei, che lo scorso ottobre ha esordito in una maratona, a Nairobi, bloccando il cronometro dopo 2 ore 32’36”, e la ventisettenne etiope Roman Mengistu, maratoneta da 2 ore 36’09”, già seconda a Nanchino, in Cina, nel 2019.