Il Padova di nuovo in campo: al Moccagatta per sfidare la Juve Next Gen

Neppure il tempo di festeggiare il derby vinto contro il Vicenza che il Padova torna di nuovo in campo. Una sfida non banale quella di Alessandria. Intanto perché si torna in uno stadio dove il 17 giugno del 2021 i grigi tolsero la promozione in serie B al Padova. Una ferita ancora aperta per tutti. Ironia della sorte l'uomo che calcio il rigore decisivo che condannò proprio i biancoscudati ora gioca nella nostra provincia. Matteo Rubin infatti, difensore classe 1987, è stato ingaggiato in Serie D, dal Campodarsego. Ma oggi è tutta un'altra storia, anche perché è vero che si torna in quello stesso stadio, il Moccagatta, ma l'avversario e il contesto è assolutamente un altro. Si gioca solo la terza giornata di campionato e l'avversario è la Juve Next Gen. Comunque la si voglia vedere un avversario non banale.

Juventus Next Gen

Dopo essersi qualificata ai playoff della scorsa stagione per salire in Serie B, la Juventus Next Gen, ex Under 23, si è presentata al via con un nuovo allenatore, Massimo Brambilla, che ha sostituito Lamberto Zauli. Nelle prime due giornate del campionato di Serie C nel girone A, hanno raccolto 4 punti. Un pareggio all’esordio contro il Pordenone e la vittoria contro il Trento per 2-0. Occupano la seconda posizione dietro al Novara a punteggio pieno. Il

Formazioni

Pe quanto riguarda le formazioni non dovrebbero, anche se il condizionale in questi casi è sempre d'obbligo, esserci sorprese. I bianconeri dovrebbero schierarsi con un 4-2-3-1 che vede in porta Senko e poi Barbieri, Nzouango, Stramaccioni e Mulazzi a formare la linea difensica mentre in mediana dovrebbe essere riproposta la coppia Sersanti e Barrenechea. In avanti il trequartista Da Graca dietro al tridente composto da Besaggio, Rafia, Cudrig. I biancoscudati del tecnico Caneo dovrebbe invece disporsi con il consueto 3-4-2-1. Il capitano Donnarumma in porta mentre la difesa dovrebbe essere composta da Belli, Valentini e Calabrese. A centrocampo Vasic, Dezi, Cretella, Jelenic mentre i trequartisti Piovanello e Russini agiranno dietro la punta Ghirardello.

Le parole del Mister

«Dobbiamo affrontare la Juve Next Gen con lo stessa voglia - ha dichiarato Bruno Caneo alla vigilia della sfida con la Juventus Next Gen - e spirito di sabato scorso. La serenità con la quale abbiamo affrontato il Vicenza mi è piaciuta molto.Troveremo una squadra giovane con molta fisicità che sa giocare bene a calcio, dobbiamo mantenere i ritmi alti di sabato scorso per ottenere un risultato positivo. La Juve Next Gen ha una buona tecnica , dobbiamo fare una partita molto determinata e importante. Comunque vada dobbiamo cercare sempre di dare il massimo con qualsiasi squadra che incontreremo attraverso una giusta mentalità tecnico-tattica»