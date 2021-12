Padova, netto 2 a 0 sulla Juve

Un orario davvero infelice, 14 e 30 per un incontro infrasettimanale, per una partita che poteva davvero attirare tanti tifosi, visto il nome che porta l'avversario. Nome che fa pesare anche in Serie C visto che l'orario è stato deciso proprio su pressioni da Torino. Finisce comunque 2 a 0 per i biancoscudati che sconfifggono così la Juventus Under 23.

La partita

I biancoscudati partono meglio, anche se poi è sfortunata la Juve, sia con Aké (Miretti già stava esultando) e sia con la traversa di Sekulov che ha salvato la porta di Donnarumma. Ma all'ultima sortita offensiva, i biancoscudati passano in vantaggio. Passa il Padova con Ceravolo che effettua un gran taglio in area di rigore e buca l'incolpevole Israel con un diagonale che prima va a toccare il palo e poi termina in rete. Nel secondo tempo l'ardore dei giovani bianconeri, oggi in tenuta gialla, si spegne. Il Padova gioca meglio e la chiude al ventisettimesimo, quando Jelenic scarica un destro violento al limite dell'area, Israel non può farci nulla. Di fatto la partita si chiude qui. Una settimana molto positva per il Padova che si riporta a ridosso del SudTirol che guida la classifica.