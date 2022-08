Padova e Noventa si "scambiano" l'anello: nasce una collaborazione nel pallone

Svolta storica per il mondo del calcio a Noventa. E' nata ufficialmente una collaborazione tra Padova Football Academy e comune di Noventa Padovana per la gestione del centro sportivo cittadino di via Roma e l’affiliazione di una nuova compagine che prenderà vita proprio a Noventa. A darne annuncio sono stati ieri, 5 agoto 2022, Luca Destro, consigliere delegato del settore giovanile biancoscudato, Davide Iafelice, assessore allo Sport di Noventa, accompagnati dal sindaco Marcello Bano e Alessandra Bianchi, presidente del Calcio Padova.

Luca Destro

«Sono lieto di annunciare l’inizio di una collaborazione tra il Calcio Padova ed il comune di Noventa Padovana, per la gestione degli impianti sportivi e la creazione di una nuova realtà calcistica nel territorio di Noventa – ha affermato il consigliere delegato al settore giovanile Luca Destro, socio del Calcio Padova – questo percorso si basa sull’utilizzo condiviso delle strutture con la neonata società noventana. La progettualità alla base di questa collaborazione consisterà nel supportare la nuova realtà dal punto di vista sportivo, affiancandola con le nostre esperienze e competenze gestionali e tecniche. La nuova società sarà affiliata al Calcio Padova ed avrà la nostra supervisione con la finalità primaria di consentire a tutti i ragazzi di Noventa e dei comuni limitrofi di praticare il calcio».

Davide Iafelice

«Siamo molto felici di questa collaborazione con la Padova Football Academy. – ha affermato Davide Iafelice - abbiamo strutture importanti, siamo l’unico centro federale del Veneto, abbiamo numerosi campi, tra cui uno in erba sintetica di ultima generazione. Il Comune in questo progetto ha perseguito due obiettivi: il primo a carattere sociale, ovvero aprire ai ragazzi di Noventa la possibilità di praticare sport in una struttura di primo livello con istruttori di primo livello. Il secondo di valorizzazione dei campi e delle strutture, che in questo modo rimarranno ben tenute. Siamo molto felici di questo accordo per il prossimo anno».

Marcello Bano

«Siamo molto soddisfatti di questa soluzione, abbiamo lavorato mesi per uscire da una situazione molto complicata – ha affermato Marcello Bano - per noi è un’opportunità straordinaria per collaborare con una realtà di eccellenza come il Calcio Padova. La finalità che avevamo richiesto a chi ha manifestato interesse all’iniziativa era principalmente quella di garantire ai giovani la possibilità di fare attività sportiva nel territorio, nella squadra di calcio di Noventa. Essere partner del Calcio Padova non è cosa di poco conto, ci da la possibilità di fare marketing territoriale, sulle persone e sulle attività commerciali. Ringrazio Alessandra Bianchi, Luca Destro e Davide Iafelice per il lavoro svolto».

Alessandra Bianchi

«Questa è una collaborazione con un orizzonte temporale di un anno, ma lavoreremo per costruire un percorso duraturo. – sottolinea Alessandra Bianchi, presidente del Calcio Padova – il calcio è territorio, il calcio è sociale, il calcio è cooperazione. Noi come Calcio Padova vogliamo cooperare col territorio e vogliamo dimostrarlo concretamente. Essere stati selezionati tra vari soggetti che hanno manifestato interesse è una cosa che entusiasma e per la quale ringrazio il sindaco Bano, l’assessore Iafelice e tutto lo staff del Comune di Noventa Padovana. Da parte nostra questa è una grande opportunità per mostrare la nostra idea di fare calcio nel territorio. Lavoreremo per creare le migliori condizioni per il successo del progetto».