Il Padova ferma la capolista Pordenone: all'Euganeo è 1 - 1

La capolista in visita all'Euganeo, per il Padova ancora un test per capire di che pasta è fatto. Ne esce una partita combattuta ma anche prudente da parte di entrambe le compagini. Un pari, un gol per parte tutti nel primo tempo che sembra andare bene a entrambre le contendenti.

Primo tempo

I biancoscudati partono bene, in evidenza soprattutto Cannavò. Si rende pericoloso al 10 minuto quando parte dalla sua tre quarti, resiste a un fallo, scambia con un compagno e si presenta, defilato, in area. Il tiro viene ribattuto dal portiere neroverde, Festa. Buona la prestazione del neo acquisto. Un quarto d'ora dopo in evidenza è invece Donnarumma che compie uno specie di miracolo su un tiro basso scagliato da Candellone. Al minuto 30 il gol degli ospiti: c'è un cross dalla sinistra di Benedetti, sul secondo palo è Torrasi anticipa Zanchi e di testa incrocia beffando Donnarumma. Un gol che si poteva evitare, anche l'estremo difensore non è esente da colpe. Peccato perché era stato sicuro e impeccabile fino a quel momento. E lo sarà per tutto il resto della partita. Il pari del Padova arriva con una bellissima azione corale culminata con una "trivela", colpo d'esterno destro, di Jelenic che trova Vasic sul secondo palo che al volo insacca. Un gran bel gol. Il Padova ha altre due situazioni in cui si rende pericoloso, ma è sul risultato di parità che si chiude il primo tempo. Nel Pordenone intanto è stato espulso dalla panchina il team manager Conni che ha protestato veementemente contro l'arbitro.

Secondo tempo

La ripresa si apre come era iniziato il primo. Tanto agonismo ma anche attenzione a non scoprirsi. Al minuto 18 l'occasione migliore per il Pordenone che sugli sviluppi di un calcio di punizione mette Dubickas nelle condizioni da far molto male al Padova ma da pochi passi coglie incredibilmente il palo a Donnarumma battuto. E con l'andare dei minuti, quando le squadre si allungano un po', entrambe rischiano di vincerla, o di perderla a seconda dei punti di vista, soprattutto nel finale. E sono i due portieri a chiudere la porta agli attaccanti. Pensiamo ad esempio al colpo di De Marchi, è proprio sfortunato l'attaccante, che trova in Festa un avversario insuperabile. La sua parata è spettacolare e importante perché arriva in chiusura di tempo. Ma anche Donnarumma chiude la saracinesca e impedisce la beffa nel finale. Finisce 1 - 1. Un pari che alla fine sembra non scontentare nessuno.