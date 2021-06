Il Padova ritrova il pubblico nella sfida al Renate

Alle 17 e 30 all'Euganeo si gioca il ritorno del secondo turno dei playoff nazionali di Serie C tra Padova e Renate. I biancoscudati, forti del 3 a 1 dell'andata hanno una grand possibilità di raggiungere la semifinale. La tripletta di Chiricò è un tesoro molto importante in ottica qualificazione. Nell'altra sfida che decide la seconda semifinilista è l'Avellino che parte in vantaggio sul SudTirol, grazie al 2 a 0 del primo match.

Pubblico

Il Renate dovrà necessariamente vincere con almeno tre reti di scarto per passare in semifinale, il Padova non sembra intenzionato a concedere questa opportunità anche perché per la prima volta torna il pubblico allo stadio. La prevendita a dir il vero è stata decisamente fiacca ma c'è ancora la possibilità di acquistare i biglietti online. La partita sarà trasmessa sul canale tv Eleven Sports Sky Primafila (canale 251 satellite) e in streaming da Eleven Sports.