Un "Prato" colorato di rosa: manca solo l'ufficialità

Gli appassionati di ciclismo di Padova e non solo stanno già sognando. Ventiquattro anno dopo l'arrivo vincente allo sprint di Ivan Quaranta, nella primavera del 2024 il Giro d'Italia potrebbe nuovamente fare tappa nella città del Santo come luogo d'arrivo. Si parla senza mezzi termini di Prato della Valle come punto strategico per concludere una delle ultime fatiche dei "girini". Questo perchè la tappa scelta per l'arrivo di Padova sarebbe la quart'ultima. Se le illazioni troveranno conferme nei prossimi giorni, l'arrivo del terpedone "rosa" nel cuore della città è fissato per il 23 maggio prossimo. Due settimane e i dubbi verranno sciolti visto che la presentazione di uno dei tre grandi giri a livello internazionale è fissata per il 13 ottobre a Trento.

Arrivo per velocisti

Pronostico alla mano, l'arrivo di Padova, se verrà confermato tra due settimane, è adatto ai velocisti, ma un passaggio sui Colli prima dell'arrivo potrebbe giocare un brutto scherzo a chi sprigiona tutta la sua forza negli ultimi trecento metri, ma in montagna si stacca. L'unica cosa certa è che tutta la città e non solo aspetta questo evento da 24 anni e non vede l'ora di leggere il nome di Padova tra i magnifici arrivi di tappa del Giro 2024. L'ultima volta di Padova meta d'arrivo di una tappa riporta alla memoria un ciclismo che non c'è più. L'Italia aveva un numero impressionanti di ciclisti da gare a tappe. A cominciare da Marco Pantani, per proseguire con Francesco Casagrande e Stefano Garzelli. Attualmente il nostro paese sta vivendo un momento di smarrimento: manca il leader in grado di lottare con i più forti per la classifica finale, ma il movimento in Italia e soprattutto in Veneto è in espansione e l'auspicio è che prima o poi nasca un nuovo "Pirata".