Il Padovano Davide Bettella al Monza: ora è ufficiale

Come avevamo anticipato qualche settimana fa, il padovano Davide Bettella è il nono acquisto di mercato del Monza di Silvio Berlusconi. La società biancorossa ha la chiara ambizione di salire in Serie A al primo colpo dopo essere stata promossa nella serie cadetta. «ll giocatore è stato acquisito a titolo temporaneo biennale dall'Atalanta, con diritto di opzione e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni».

Bettella

Davide Bettella è nato il 7 aprile 2000 a Padova, dopo quattro stagioni nel Settore Giovanile dell’Inter, dove ha vinto un Campionato Primavera e la Supercoppa, è stato acquistato dall’Atalanta e dopo qualche mese girato in prestito al Pescara con i quali a 19 anni arriva il debutto in serie B. Con gli abruzzesi disputa 35 le sue gare compreso il vittorioso playout contro il Perugia. Dopo aver fatto tutta la trafila nelle selezioni giovanili azzurre, è entrato stabilmente nel giro dell'Under 21, con cui vanta tre presenze.

Parole

«Sono onorato di entrare a far parte di questa grande famiglia. Con lavoro, cuore e passione, darò tutto me stesso per questa maglia, non vedo l'ora di iniziare», ha dichiarato durante la conferenza stampa di presentazione svoltasi a Monza nella mattinata di venerdì 11 settembre.