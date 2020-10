Pallamano Cellini Padova: sconfitta casalinga di misura al termine di un match spettacolare

Il teatro della Pallamano Padovana mette in scena l’ennesima partita che tiene col fiato sospeso fino agli ultimi secondi di gioco. Non è bastata l’ennesima ottima prestazione di Martina Broch, portiere cresciuta nel vivaio della Cellini Padova e fiore all’occhiello della squadra patavina. Il Pontinia, dopo aver subito l’esuberanza del poker magico Eghianruwa Bevelyn , le sorelle Djiogap (Carelle e Vanessa) e Bearzi Martina della Cellini Padova trova, grazie alla sempre più convincente intesa fra il tridente Barbosu, Bernabei e Put, l’arma vincente per portare a casa 2 punti preziosi e scavalcare così in classifica proprio la squadra di casa.

La partita

Le due squadre si sono affrontate a carte scoperte con fasi offensive e di difesa dure ed intense, che hanno regalato ai presenti uno spettacolo ricco di emozioni ma sempre all’insegna del rispetto fra avversari.Primo tempo che si chiude con il vantaggio delle Padovane che hanno saputo placare il nuovo acquisto Put Ligia Loredana del Pontinia, punta di diamante dell’attacco laziale. E’ proprio questa ultima che mette la firma sulla vittoria finale con una serie di azioni, orchestrate dalle compagne di gioco, che l’hanno portata a superare la soglia dei 10 gol in questa gara da cardiopalma. La padovana Martina Broch è la migliore in campo, con parate degne di nota e da replay, dal face to face dai 6 metri all’anticipo su contropiede avversario, un’atleta che non si risparmia e con carattere che sa dare la marcia in più alla difesa patavina.

Spettacolo

Una partita che ha visto due giovani squadre regalare a questo sport, oltre che piacevoli emozioni e spettacolo puro, un campionato tutto da giocare, nonostante il risultato a sfavore delle padrone di casa, rendendo ogni partita un punto di domanda e un’occasione da non perdere (anche da casa grazie alla diffusone su elevensport.it in forma gratuita per la Pallamano su app, smartphone, tablet e smart TV per arginare il disagio legato all’emergenza Covid e la semi chiusura dei Palazzetti sportivi e dar modo a tutti gli appassioni e curiosi di godersi un ora di sport sano). Il prossimo appuntamento delle ragazze padovane sarà contro la marchigiana Santarelli Cigoli, che ancora a digiuno di punti utili in classifica, rende l’attesa di questa gara ancora più frizzante. Santarelli Cigoli-Cellini Padova sarà visibile gratuitamente in prima serata (20.30) il prossimo 24 ottobre sempre su elevensport.it.