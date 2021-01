Pallamano Cellini: subito una vittoria dopo il cambio alla guida tecnica

Un 2021 tutto nuovo per la Cellini Padova che ringrazia tutti per il supporto dei collaboratori, professionale e tecnico, avuto sino al 2021 e anche per l’immancabile affetto che, nonostante l’emergenza Covid, non è mai mancato da parte di tifosi e sostenitori che hanno supportato tutti gli atleti rosso blu. Gennaio che, con la ripartenza anche dei campionati di Seria A2 e B., ha visto sin da subito protagoniste indiscusse del campo le ragazze della serie A2 della Cellini Padova, guidate dall’allenatrice Francesca Antolini le quali, alla prima uscita fuori casa per la prima di campionato, hanno conquistato la vittoria contro il Chiaravelle.

Nuova guida

La rosa patavina della Seria A Beretta femminile della Cellini Padova si è, in questo avvio di campionato, arricchita con una novità non in campo ma in panchina. La squadra sarà guidata, da gennaio, da un nuovo allenatore al fine di dar vita ad un nuovo progetto tecnico e sportivo coordinato dal Direttore Tecnico (e anima della Società) M.Marchionni. Ci sarà il mister A. Saadi alla guida delle rosso blu che, il 16 gennaio, sfideranno in trasferta il Brixen. Un sfida che lascia sperare ad un incontro ad alti livelli agonistici e tecnici, come ci hanno abituato da sempre le atlete patavine. Entrambe le squadre sono a caccia dei 2 punti per ripartire nel migliore dei modi in questo girone di ritorno dove nulla è ancora scritto. Per quanto riguarda le atlete padovane la strada prevede la risalita per concretizzare, con la classica grinta, la qualità espressa in campo sino a d’oggi, con l’aiuto anche di una maggiore esperienza mentre, per il Brixen, l’obiettivo è, come narra la classifica, non lasciare sfuggire il Salerno e l’Oderzo.

Calendario

La ripresa di questo campionato della massima serie italiana femminile si presenta ricca di partite che possono essere ognuna la chiave di volta per le sorti del campionato, dove nulla è ancora scritto. Prossime gare: 16 gennaio Brixen –Cellini Padova; 20 gennaio (recupero di andata) Cellini Padova – Guerriere Malo; 23 gennaio Nuoro –Cellini Padova; 30 gennaio Cellini Padova – Cassano Magnago.

