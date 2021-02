Antenore Energia sostiene lo sport: nascono le squadre "Antenore Plebiscito Padova"

Alla vigilia del primo turno di Eurolega, prestigiosa competizione europea a squadre, una grande notizia per la squadra di pallanuoto femminile pluricampionessa italiana (4 volte scudetto italiano, 3 volte Coppa Italia): nasce l’Antenore Plebiscito Padova, grazie alla nuova preziosa collaborazione e fondamentale supporto dell’azienda del territorio leader nel settore energia elettrica e gas Antenore Energia.

La nuova collaborazione

Un’unione di intenti riconosciuta proprio da Antenore Energia come base di questa nuova collaborazione: «Come per ogni unione che si rispetti, è bello scegliersi. Antenore Energia ama il territorio in cui è nata e cresce. E sostiene le associazioni che partecipano degli stessi valori e della stessa pregnante presenza nella regione. Spesso, proprio per le affinità nel modo di lavorare e di guardare all’universo giovanile, è facile incontrarsi e piacersi. Antenore Energia è così divenuta sponsor del Plebiscito 2001 Team, attenta anche all’attualità con corsi interessanti e innovativi, mette in pratica con intelligenza e volontà, l’antico motto mens sana in corpore sano. Antenore Energia trasmette e riceve energia da tutte le società che hanno come scopo e fine il benessere dei giovani, l’aggregazione, la trasmissione di valori che vanno ben oltre il fatto sportivo». La 2001 Team condivide e ha trovato in Antenore Energia il partner perfetto per il sostegno dell’attività delle sue squadre di punta del settore pallanuoto (A1 femminile e A2 maschile): gli stessi valori condivisi, la stessa valutazione dell’importanza dello sport e dei principi fondamentali che questo ambiente veicola fin dalla giovane età. “Siamo veramente contenti di questa nuova collaborazione e del supporto di Antenore Energia” dichiara il dirigente David Barbiero «Perché proprio in un momento di difficoltà come quello attuale, che tutti stiamo vivendo, il maggiore sforzo per aiutare il mondo giovanile attraverso lo sport assume ancora più valore. Un grande ringraziamento quindi ad Antenore Energia per questa nuova avventura insieme».

L'esordio in Coppa

L’esordio in Coppa Europea per le biancorosse sarà giovedì 4 febbraio alle ore 18.00, contro il sempre ostico Olympiacos Pireaus: «È il momento chiave finora di questa stagione» commenta il tecnico Stefano Posterivo: «Sapendo che per il campionato la fase decisiva arriverà più avanti, questo è il primo vero appuntamento importante di questo periodo: abbiamo cercato di lavorare nel miglior modo possibile, date le condizioni, anche se non è stato facile. Abbiamo cercato di fare il meglio per farci trovare preparati, vogliamo passare il turno e approdare in quarti di finale. É un girone difficile e lo sappiamo: abbiamo l’Olympiacos, squadra ormai a noi abbastanza nota, non ha straniere nel roster quest’anno ma le giocatrici locali sono decisamente competitive, come abbiamo visto anche nelle qualificazioni olimpiche di Trieste dove la Grecia è arrivata terza. Poi affronteremo la squadra ungherese del Vasutas, che conosciamo bene, grazie a un common training insieme e un altro paio di match contro sempre in Coppa, che è una squadra solida e competitiva. Poi c’è la Roma, una delle migliori squadre in Italia e candidata allo scudetto, insieme a noi gioca in casa, anche se in questo periodo è un vantaggio relativo visto che siamo a porte chiuse. Sono tre ostacoli molto duri, e c’è anche il Nizza, che è una squadra che andremo un po’ a scoprire. Abbiamo molta voglia di tornare a fare le partite che piacciono a noi, quelle che in questi anni hanno contraddistinto il Plebiscito. Le ragazze sono sicuramente pronte fisicamente e mentalmente, saranno sicuramente partite equilibrate e noi abbiamo tanta voglia di fare bene».

Impazienti di giocare

Carica anche la squadra, con il capitano Laura Teani che si fa portavoce delle sensazioni di tutta la rosa patavina: «Siamo tutte impazienti di tuffarci in acqua per giocarci questa Europa, a distanza di quasi un anno in cui non giochiamo partite di un certo livello o con un obiettivo così importante, sarà emozionante. Saranno tutte partite molto impegnative, con squadre forti che richiederanno una grande attenzione, forza, mentalità e soprattutto cuore, qualità che, sono sicura, non ci mancheranno. Dobbiamo essere forti di testa, anche perché fisicamente questo mese abbiamo lavorato molto duramente e siamo pronte a tutto, l’obiettivo è assolutamente quello di passare il turno, per cui non lasceremo niente al caso». Sarà possibile seguire l’Antenore Plebiscito Padova nell’esordio in Eurolega grazie alle dirette streaming presenti sulla pagina SportingTime su Youtube e sul canale 88 del digitale terrestre.

Il programma

Eurolega Qualification Round Group C - Centro Federale di Ostia

Giovedì 4/02 h.18.00 ANTENORE PLEBISCITO PD vs Olympiacos Piraeus (GRE)

Venerdì 5/02 h.9.30 ANTENORE PLEBISCITO PD vs Olympic Nice (FRA)

Venerdì 05/02 h.18.00 ANTENORE PLEBISCITO PD vs BVSC ZUGLO (HUN)

Domenica 07/02 h. 12.30 ANTENORE PLEBISCITO PD vs Lifebrain SiS Roma (ITA)