Pallanuoto femminile, Plebiscito Padova: via il preliminary round scudetto con Catania

Parte ufficialmente la seconda fase di campionato di pallanuoto femminile, il Preliminary Round Scudetto che determinerà la griglia delle semifinali e finali (da giocare al meglio delle 5 partite) della fase finale: un girone che vedrà le patavine dell’Antenore Plebiscito Padova scontrarsi con tutte le pretendenti allo scudetto, Ekipe Orizzonte Catania, Lifebrain S.I.S. Roma, C.S.S. Verona. Sabato 6 marzo l’esordio, sempre in campo a Verona per indisponibilità della vasca di casa (ancora chiusa vista la, prolungata, sospensione delle attività di base), alle 20.30 contro L’Ekipe Orizzonte Catania.

Fase stimolante

«Una seconda fase molto più stimolante, come abbiamo già detto- commenta il tecnico Stefano Posterivo- ci attendono sei partite, tra andata e ritorno, equilibrate e di livello che sicuramente, daranno un altro punto di vista alla stagione. Ora sono partite ancora più importanti, utili a definire la griglia in funzione dei play-off, soprattutto se, come speriamo, andando avanti nei mesi più caldi si potrà tornare a giocare anche con un po’ di pubblico, avere la possibilità di giocare “la bella” in casa sarà fondamentale. Noi vogliamo affrontare al meglio questa fase, sentiamo la voglia e la necessità di giocare partite di livello con continuità. É una buona soluzione e ci vogliamo godere questa fase che ci proietterà in un finale di stagione interessante, tra ultima fase di campionato e Coppa Italia, e vogliamo giocarcela al 100% delle nostre possibilità, e forse anche qualcosa in più».