Pallanuoto femminile, finale scudetto amara per le ragazze del Plebiscito

Sono le catanesi dell'Ekipe Orizzonte a laurearsi Campione d’Italia di pallanuoto femminile, sconfitto ai rigori nella quinta gara della serie, Plebisicito Padova.

Equilibrio

Una serie al meglio delle cinque partite all'insegna dell'equilibrio, lo dimostra il fatto che anche questa gara si è decisa ai rigori. Il risultato finale è di 14 a 11 per le catanesi. Un finale amaro per le ragazze del Plebiscito Padova che però meritano un grandissimo applauso per come si sono battute. Per le siciliane è la ventunesima volta nella sua storia che si laureano campioni d'Italia.

IL TABELLINO DEL MATCH:

PLEBISCITO PADOVA-EKIPE ORIZZONTE 11-14 d.t.r. (Parziali: 1-5; 3-1; 4-2; 2-2)

PLEBISCITO PADOVA: Teani, Savioli M., Savioli I. 1, Gottardo, Queirolo 6, Casson, Millo, Dario 1, Cocchiere 1, Ranalli, Meggiato, Centanni 1, Giacon. All. Posterivo

EKIPE ORIZZONTE: Gorlero, Ioannou, Garibotti 1, Viacava 1, Aiello 1, Barzon, Palmieri 1, Marletta 2, Emmolo, Vukovic 3, Riccioli 1, Spampinato, Condorelli. All. Miceli

Arbitri: Colombo e Pinato

QUESTO IL RESOCONTO COMPLETO DELLA FINALE SCUDETTO:

GARA 1 – venerdì 28 maggio, Plebiscito Padova-Ekipe Orizzonte 13-12 d.t.r.

GARA 2 – domenica 30 maggio, Plebiscito Padova-Ekipe Orizzonte 8-9

GARA 3 – venerdì 4 giugno, Ekipe Orizzonte-Plebiscito Padova 12-14 d.t.r.

GARA 4 – domenica 6 giugno, Ekipe Orizzonte-Plebiscito Padova 10-8 d.t.r.