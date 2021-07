Un gradito ritorno: il Plebiscito Padova riabbraccia Laura Barzon

Si apre anche per l’Antenore Plebiscito Padova la “campagna acquisti” per la prossima stagione, anche se questa volta possiamo chiamarlo “gradito ritorno”: rientra tra le file patavine la storica portacolori biancorossa Laura Barzon.

Laura Barzon

Un rientro dopo due anni di esperienze fuori casa sia internazionali (a Sabadell) che nazionali (a Catania), con tutto il Plebiscito Padova orgoglioso di riaccogliere la sua storica giocatrice, nata e cresciuta nel vivaio patavino. Commenta Laura Barzon: «Sono molto felice di essere tornata è stata una scelta di pancia e di cuore: voglio continuare a puntare al meglio e a disputare ulteriori finali e il Padova è la squadra giusta per poterlo fare, a livello di competitività. Tra la pandemia e l’esperienza all’estero, questi due anni fuori casa sono stati comunque complicati, e il riavvicinamento a casa, come il rientro in una squadra come il Plebiscito dove sono nata e cresciuta, è stata una scelta anche emotiva. Ho già parlato con Stefano Posterivo e il capitano Laura Teani, e abbiamo tutti un obiettivo comune, quello di eccellere e fare sempre meglio della stagione precedente. Devo ringraziare tutti, sia l’allenatore, che la squadra, che la Società, per l’entusiasmo con cui sono stata accolta. Io da parte mia ce la metterò tutta per riconquistare il posto in squadra, inserendomi in un solido organico già presente, in cui manco da due anni. Spero che il mio contributo possa aiutare a conquistare gli obiettivi che ci siamo prefissati». Il ritorno di Laura Barzon è la prima pedina di rinforzo della squadra patavina, che si sta muovendo per alzare ulteriormente il livello di competitività a livello nazionale ed internazionale, ora in movimento per l’inserimento di altre figure di spicco e per completare l’assetto della rosa per la stagione 2021/2022.