Pallanuoto maschile: serie A2, Antenore Plebiscito Padova, sabato c'è il Como Nuoto

Prima volta con il nuovo nome, Antenore Plebiscito Padova, ma già terza giornata di campionato per la squadra maschile biancorossa, militante nel campionato di A2, che nella giornata di sabato 13 febbraio alle ore 13.30 affronterà la Como Nuoto Recoaro (match previsto a Verona, in quanto la vasca dello Stadio della Pallanuoto del Plebiscito è ancora attualmente chiusa).

Gli avversari

«Il Como è una squadra che milita in A2 da molte stagioni- commenta il tecnico Gianluca Garibaldi - hanno dunque una grande esperienza in questa categoria. Sono un mix di giovani e giocatori più esperti, hanno un giocatore straniero molto forte, un buon portiere e una base di atleti decisamente di qualità. Tra le loro armi più temibili, in campo, hanno il contropiede: nuotano molto e sono ben organizzarti in fase difensiva, quindi noi dovremo essere molto concreti nella fase d’attacco. Noi arriviamo da due sconfitte, che però ci hanno fatto capire il nostro reale livello, perché siamo sempre andati vicini alla vittoria: in queste due settimane abbiamo lavorato forte e bene. Se riusciamo a limare gli errori, su cui abbiamo lavorato molto, potremo fare il risultato. La mia idea rimane che questo campionato sia comunque strano, e che si rivelerà del tutto alla fine: il nostro obiettivo è la salvezza e sono convinto che quando sarà l’ora saremo assolutamente pronti visto che mancano ancora tanti mesi alla conclusione, sono assolutamente fiducioso». La rosa si sta sottoponendo in queste ore ai tamponi di controllo.