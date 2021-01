Pallanuoto, serie A2: il Plebiscito Padova ci va vicino ma cede 10 a 8 alla Drakker Team

Buona prestazione per il Plebiscito Padova nella prima giornata di Campionato Serie A2: non riesce ai ragazzi di Garibaldi l’impresa di superare la corazzata della DeAkker Team di Bologna allenata dall’ex olimpionico Perez, ma di soli due gol di scarto.

Gara dai 2 volti

«Abbiamo giocato una partita dai due volti - commenta il tecnico Gianluca Garibaldi - soprattutto nel primo tempo siamo stati molto contratti, distanti dalla porta, non abbiamo attaccato la prima linea aggredendo gli spazi. Probabilmente è lo scotto da pagare per non aver potuto giocare per tanto tempo, infatti poi nel terzo e quarto tempo ci siamo un po’ sbloccati. Abbiamo avuto una reazione molto buona sullo svantaggio per 9 a 4, li abbiamo messi in seria difficoltà portandoci sul 9 a 8, dove ci è stato annullato il gol della parità per un contro fallo un po’ dubbio, ma ci poteva stare. Non ho nulla da rimproverare ai ragazzi, hanno giocato una partita esemplare, io sono un po’ arrabbiato per il risultato, ma estremamente contento perché hanno dato tutto. In rosa c’erano alcuni giovani, tra cui Alberto Biasutti che ha giocato tre tempi, ma sono contento della prestazione di tutti, in più abbiamo giocato con un centro perché eravamo senza Maresca. Ora abbiamo due settimane di tempo per preparare la prossima contro la RN Sori, molto importante ai fini della classifica, sempre con grinta e voglia che contraddistingue questo gruppo».

Tabellino

C.S. PLEBISCITO PADOVA: G. Calabresi, G. Conte 2, A. Negro, N. Sartore, M. Savio 1, A. Biasutti, R. Gottardo 2, M. Chiodo, M. Zanovello 1, R. Vettore, D. Rolla 2, L. Leonardi, M. Tomasella

All. Garibaldi, vice-all. Molena

DE AKKER TEAM: F. Ghiara, I. Pliskevic 2, A. Martelli, A. Baldinelli, T. Ramacciotti, M. Trocciola, S. Guerrato 1, R. Spadafora 1, Y. Pasotti 1, L. Pozzi, E. Cocchi 1, C. Cecconi, G. Boggiano 4

All. Perez

Arbitri: Bensaia e Campoglio.

Note: parziali 2-3, 1-3, 1-3, 4-1. Nel secondo tempo Savio (Padova) fallisce un rigore (parato). Nel terzo tempo Conte (Padova) fallisce un rigore (parato). Usciti per limite di falli: Baldinelli (De Akker) e Zanovello (Padova) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Padova 5/11 +3 rigori, De Akker Team 4/7.