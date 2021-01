Pallanuoto, serie A2 femminile: domenica via al campionato, 2001 Padova in trasferta a Bologna

Una squadra che si pone l’obiettivo di far crescere le atlete del vivaio che, affiancate dalle sentrici, possono migliorare in prospettiva dell’inserimento in A1

Sarà domenica 24 gennaio alle 12, fuori casa contro R.N. Bologna, l’esordio della squadra di A2 femminile 2001 Padova in questo campionato 2021: una squadra che come sempre si pone l’obiettivo di far crescere le tante atlete del vivaio patavino che, affiancate dalle senatrici di grande esperienza, possono migliorare ulteriormente in prospettiva dell’inserimento in A1.

Esaltare le giovani

Inserite nel Girone Nord-Est, insieme a R.N. Bologna, A.N. Brescia, N.C. Milano e Promogest Cagliari, le patavine affronteranno tutte le squadre in un mini girone di andata/ritorno (dal 24 gennaio al 6 giugno 2021, incontri intervallati ogni due settimane). Al termine di questa prima fase, si disputeranno i tabelloni di Play-Off o Play-Out, in base al posizionamento raggiunto. Anche quest’anno le atlete saranno guidate dall’esperto tecnico Galina Rytova, sotto attenta osservazione del responsabile del settore Stefano Posterivo: «Normalmente questo campionato viene disputato per garantire anche alle più giovani partite di allenamento e per entrare in ottica del campionato in massima serie: quest’anno, con le tante atlete del settore giovanile in rosa, questo obiettivo è ancora più chiaro. Si è abbassata notevolmente l’età media, con atlete dai 14 anni in su, e una rosa quasi totalmente settore giovanile: potranno dunque giocare tutte da protagoniste. Questo è un lato assolutamente positivo della partecipazione a questo campionato, che anche se ridotto si rivela molto utile. L’obiettivo è come sempre quello di mantenere la categoria, perché è poi quello che serve a tutto il settore: far giocare le atlete il più possibile e far fare esperienza. Poi in un periodo come questo, dove i campionati giovanili sono fermi, si rischia di fare solo allenamento e non giocare mai, quindi questa A2 è veramente preziosa».

Collaborazione

Una preziosa collaborazione per lo svolgimento del campionato e la gestione della squadra arriva dai dirigenti Franco Zorzi, Fabio Delli Guanti e Marco Bacelle (ex capitano della formazione maschile patavina che ha militato in massima serie), grandi sostenitori delle atlete e di tutto il movimento pallanuotistico patavino, cui vanno i più sentiti ringraziamenti della Società.

Le rosa

La rosa: Pozzani Emma (Portiere, 2006), Rytova Galina (portiere), Schiavon Martina (difensore), Ciocci Claudia (Attaccante), Morelli Ambra (centroboa), Tofanin Elena (attaccante), Dametto Greta (2003, centroboa), Penzo Martina (2002, attaccante mancina), Delli Guanti Giulia (2005, attaccante), Serafini Isabella (2004, centroboa), Pegoraro Federica (attaccante), Bozzolan Francesca (centrovasca), Giacomini Rebecca (2005, centrovasca), Varrati Claudia (2007, centrovasca), Lustri Claudia (2005, centroboa), Bozzolan Federica (2006, attaccante mancina), Grigolon Alessia (2002, centrovasca), Proietti Sara (2005, centrovasca), Zorzi Sarah (2002, difensore) Allenatore: Galina Rytova. Direttore Sportivo: Fabio Delli Guanti. Team Manager: Franco Zorzi, Marco Bacelle