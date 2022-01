Pallavolo, si fermano i campionati di serie B

Si fermano i campionati di serie B. La federvolley ha comunicato la sospensione delle prossime due giornate dei tornei nazionali, decisione che arriva dopo un primo fine settimane del 2022 caratterizzato da più spostamenti che partite giocate.

Fip

«La Federazione Italiana Pallavolo, valutata la situazione dell’attività sportiva in considerazione delle difficoltà causate dal perdurare dell’attuale contesto pandemico - si legge nella nota federale - ha stabilito il rinvio delle prossime due giornate (12esima e 13esima) dei campionati nazionali di Serie B, originariamente programmate per il 16 e 23 gennaio. In questo arco di tempo saranno sospese le amichevoli e l’attività torneistica, mentre le società potranno continuare ad allenarsi regolarmente, sempre nel rispetto dei protocolli federali vigenti. Lo spostamento delle prossime due giornate dei campionati di serie B si è reso necessario alla luce dei sempre più continui rinvii, causati dal diffondersi del Covid-19, tenendo conto che a oggi sono addirittura 161 (di cui 149 nella sola ultima giornata) i match da recuperare nei campionati di B: 63 partite in B maschile, 35 in B1 femminile e 63 in B2 femminile»

Allenamenti

«Penso che sia una scelta corretta e inevitabile - commenta Lorenzo Amaducci, tecnico dell’Alia Aduna Padova Women - In questo momento c’è troppa incertezza, la situazione è complessa da gestire per tutti e in particolare per le realtà di B. Condivido in pieno la decisione, anzi forse non basterà la sospensione di quindici giorni. Il campionato comunque dovrebbe finire il 29 marzo e quindi credo che ci sia la possibilità di riprendere con tranquillità dopo lo stop». Nel periodo di sosta ci sarà la possibilità di svolgere gli allenamenti, condizionati però dalle eventuali positività riscontrate nei gruppi squadra: «Stiamo monitorando la situazione per vedere come si svilupperà - conclude Amaducci - In questo momento non c’è nulla di certo».