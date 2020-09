Pallavolo Padova: sabato allenamento congiunto con Verona in vista dell'esordio in Coppa Italia

Altro allenamento congiunto per la Pallavolo Padova. Dopo la doppia seduta della scorsa settimana con Monza, nel pomeriggio di sabato 5 settembre i bianconeri svolgeranno un allenamento congiunto con la NBV Verona all’AGSM Forum della città scaligera. Sarà quindi l’occasione per prepararsi al meglio in vista del primo appuntamento ufficiale della stagione.

Nazionale

La Pallavolo Padova infatti scenderà in campo alle ore 18 di domenica 13 settembre al Pala De Andrè per la sfida esterna degli ottavi di Del Monte© Coppa Italia con la Consar Ravenna. Nell’allenamento congiunto di sabato a Verona mancherà il secondo palleggiatore Leonardo Ferrato, convocato in questi giorni insieme all’atleta della serie B, Andrea Schiro, per un collegiale con la Nazionale Juniores che si sta svolgendo a Darfo Boario Terme (Brescia).