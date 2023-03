Paola Egonu ha scelto: giocherà con Volley Milano

Manca solo l'ufficialità, ma Paola Egonu ha deciso, tornerà in Italia nella prossima stagione. La notizia era nell'aria. Dopo Novara, Conegliano e l'anno in Turchia tra le fila del Vakifbank sarà Milano la nuova squadra della fuoriclasse azzurra.

Ingaggio

La notizia sta rimbalzando non solo tra i media sportivi, Paola Egonu è ormai un personaggio che travalica lo sport. L'atleta di Cittadella dovrebbe percepire circa 800mila euro più bonus.

Champions

L'ufficialità non si può ancora dare perché Paola Egonu con la sua attuale squadra, il Vakifbank, nei quarti di Champions League affronta proprio la Vero Volley. L’andata è in programma a Istanbul il 15 marzo mentre per il 21 marzo è fissata la sfida di ritorno all’Allianz Cloud.