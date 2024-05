Sale l'attesa, Bettini: «Padova stupenda. Pogačar vince divertendosi»

Tra le 17 e le 17:30 è previsto l'arrivo dei ciclisti in Prato della Valle. Gli atleti sono partiti da poco (13:05) da Fiera di Primiero. E' considerata una tappa di “riposo” con la probabile volata finale. Tutto in discesa leggera dalla partenza fino a Feltre. Pianeggiante dopo attraverso le terre del Prosecco, Treviso e l'entroterra veneziano. Ultima parte lungo il Brenta e le sue ville per arrivare in Prato della Valle a Padova. Dopo la vittoria di ieri, mercoledì 23 maggio del tedesco Georg Steinhauser (EF Education-EasyPost), la sua prima da professionista, nella tappa che arrivava a Val Gardena-Passo Brocon, nella giornata odierna avranno spazio le ruote veloci e non cambieranno le posizioni della classifica generale.

Giro d'Italia 2024, diciottesima tappa oggi: dove vederla in tv

Per chi non potrà essere in Prato e nelle strade di Padova dove passerà i giro, la diciottesima tappa del Giro d'Italia prevede l'arrivo tra le 17 e le 17:15. Sarà trasmessa in diretta in chiaro, prima su Raisport poi dalle 14 su Rai 2. Streaming gratuito su Raiplay. Per gli abbonati Eurosport 1, streaming a pagamento su discovery+, Sky Go, Now, Dazn e eurosport.it.