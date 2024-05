Paralimpiadi, la giovane triatleta padovana Francesca Tarantello è pronta per Parigi

«Quale sarebbe una delle mie soddisfazioni più grandi? Essere da sprone per chiunque si trovi in una situazione di difficoltà»: Francesca Tarantello, atleta paralimpica di triathlon nella categoria PTVI, a soli 22 anni è già un esempio. Originaria di Padova, ipovedente dalla nascita, nello sport ha trovato la forza di superare i suoi limiti, e nonostante la giovane età può vantare già un palmares invidiabile.

Francesca Tarantello

Con i suoi successi, in primis la vittoria della finale mondiale di paratriathlon a Pontevedra, nel 2023, si è guadagnata il pass per le prossime Paralimpiadi. Racconta Tarantello: «Una parola che mi descrive? La determinazione. Facendo sport ho imparato a sfidare in primis la mia testa: non esiste il tutto subito, dietro ad un grande successo c’è sempre molto sacrificio. Spesso la parte più bella non è la singola vittoria, ma il percorso che si fa per ottenerla. La vittoria mi rende felice perché ripenso a quanto ho lottato per arrivarci, nello sport come nella vita». Dopo la medaglia d’oro conquistata nei giorni scorsi alla World Triathlon Para Cup di Yenisehir, in Turchia, l’obiettivo è arrivare nella forma migliore all’appuntamento olimpico. La data cerchiata in rosso sul calendario di Francesca è quella del 2 settembre 2024. «Prima del ritiro con la nazionale parteciperò ad alcuni test in Italia e all’estero - spiega la triatleta - cercare la giusta sintonia con la mia guida, Silvia Visaggi. Coltivare il nostro rapporto di fiducia è fondamentale: in gara è sempre legata a me, sia nella corsa che nel nuoto, mentre in bici andiamo in tandem. In realtà per me Silvia è molto di più: mi sostiene, ci aiutiamo nei momenti difficili e siamo complici non solo in gara, ma anche fuori. Con lei ho capito che chiedere aiuto non è sinonimo di debolezza, bensì di forza: collaborando si possono ottenere risultati inimmaginabili. Credo che la mia relativa tranquillità prima di gareggiare sia dovuta anche alla sua presenza: sapere che Silvia è con me mi rassicura, saranno le mie prime Olimpiadi e non vedo l’ora di viverne ogni istante».

Paralimpiadi

Aggiunge Francesca Tarantello: «Sono molto orgogliosa di indossare la maglia azzurra sul palcoscenico internazionale più importante per uno sportivo. Mi sento portavoce non solo dell’Italia, ma anche della mia regione, in un anno importante per il Veneto con il titolo Regione Europea dello Sport 2024, della mia città, del mio gruppo di allenamenti, della mia università, della mia famiglia. Sento di avere una grande responsabilità e spero di poter rendere tutti fieri di me». Come sempre, ad accompagnare il viaggio di Tarantello verso Parigi ci sarà l’allenatore Davide Gomiero, supportato dallo staff tecnico formato Nicola Sorgato, Massimo Gaudiano e Gianluca Girardo. «Davide mi segue da quando mi sono avvicinata alla Triplice e si impegna ogni giorno per farmi crescere sia a livello prestativo che umano. Gli sono davvero grata per il percorso che stiamo facendo assieme. Con il progetto 1Totriacademy, è riuscito a riunire in un gruppo coeso diversi atleti che vivono e studiano a Padova e penso che sia proprio questa la chiave per non rischiare di perdere giovani come noi. Ci alleniamo soprattutto a Padova: frequentiamo tutti la piscina del centro sportivo e la palestra 1to1 in via Castelfidardo, dove Davide lavora. Per correre utilizziamo principalmente l’argine del Bassanello o la pista di atletica di Abano Terme, mentre in bici amiamo sfidare i Colli Euganei e Berici, che io adoro in tutti i sensi perché offrono percorsi pianeggianti, ma anche salite molto dure».

Oltre lo sport

Ma Francesca Tarantello non è solamente una giovane promessa dello sport paralimpico italiano. Studentessa al secondo anno di Biologia Molecolare all’Università degli Studi di Padova, sogna un giorno di portare il proprio contributo nella scienza: «Conciliare sport e carriera scolastica non è sicuramente facile, ma non è una questione di bravura, piuttosto di determinazione. Sicuramente rinuncio a tante uscite, ma sono contenta delle mie scelte perché mi sto costruendo il futuro che desidero. Mi piacerebbe, un giorno, poter dare un contributo alla ricerca e aiutare chi come me ha una malattia genetica, trovando magari nuove cure». La giovane triatleta è sicuramente una delle espressioni più autentiche del movimento sportivo che ha permesso al Veneto di ottenere il titolo di Regione Europea dello Sport 2024 da parte di Aces Europe. «Credo che lo sport - sottolinea Francesca Tarantello - sia la migliore medicina e la miglior terapia Vorrei trasmettere ai ragazzi un messaggio di positività e aiutare le famiglie a capire che lo sport è la migliore scuola di vita. Vorrei che potesse arrivasse ancora più potente ai ragazzi che come me hanno una disabilità: non focalizzatevi su ciò che non avete, o su ciò che la vita vi ha tolto, pensate a vivere. Buttatevi a capofitto, provate nuove esperienze: non vivete di rimpianti».