Al Parco Mostar domenica dedicata allo sport e alle associazioni con laboratori, musica e spettacoli

Domenica 5 settembre, dalle 10 fino a sera, al Parco Mostar di Montegrotto Terme si terrà la nuova edizione della Festa dello Sport e delle Associazioni organizzata dalla Consulta delle Associazioni in collaborazione con l’amministrazione comunale. Sarà una giornata di festa dove le associazioni presenteranno alla cittadinanza le loro attività e iniziative.

Gazebo

Assieme ai gazebo dove le esporranno i loro materiali e potranno fornire informazioni alla cittadinanza, dal mattino alla sera ci sarà un programma di spettacoli, flashmon, musica ed esibizioni, incontri formativi, laboratori culturali per bambini, dimostrazioni sportive con prove pratiche.Dal pomeriggio sarà presente un carrettino dei gelati e dalle 19. sarà attivo un punto di ristoro con Food Truck (gradita la prenotazione al n. 3487611067). «Con la Consulta delle associazioni - spiega l’assessora al Sociale - avevamo programmato questa festa per la primavera del 2020, quindi siamo particolarmente felici che si sia riusciti ad organizzarla. Vuole essere un momento di gioia di stare insieme e di divertimento, oltre ad un ‘occasione per le associazioni e società sportive di far conoscere le proprie attività. Invitiamo tutti i cittadini a passare in Parco Mostar domenica con la possibilità anche di cenare insieme per poter poi godere dello spettacolo serale. Ringraziamo tutti i membri della Consulta che hanno dedicato tempo ed energie nell’organizzazione dimostrando ancora una volta il ruolo fondamentale del volontariato nella nostra città».

Sport

«Le associazioni sportive di Montegrotto Terme - afferma l’assessore allo Sport - avevano già negli anni scorsi organizzato due bellissime feste dello Sport. Il Covid ha interrotto questa attività: nel riprenderla siamo ben felici di farla con le associazioni del sociale a dimostrazione del percorso di sinergia territoriale tra tutti coloro che operano, a vario titolo, per la crescita del territorio. La festa sarà un’occasione per far conoscere le tante e meritevoli proposte presenti sul territorio anche alle persone, adulti e bambini, che desiderano avvicinarsi a sport che non hanno fino ad oggi praticato. Alle 16 abbiamo specificamente in programma un incontro dedicato a come motivare e rilanciare lo sport per giovani e adolescenti. Fare sport è importante per stare bene, nel corpo e anche con la mente».