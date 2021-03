Finisce zero a zero tra Cittadella e Salernitana, ma quanti rimpianti per i granata

Sfida d’alta classifica tra Cittadella e Salernitana, tra due squadre in piena zona play-off e divise solo da tre punti in classifica. Ne esce uno zero a zero che lascia l'amaro in bocca agli uomini di Venturato che nel secondo tempo spingono e sfiorano il gol più volte fino al clamoroso palo di Proia allo scadere

Sfida d’alta classifica al Tombolato, tra due squadre in piena zona play-off, divise solo da tre punti in classifica. Il Cittadella dopo aver vinto nell’ultima uscita di campionato contro il Pisa cerca il bis dato che i granata non hanno mai ripetuto lo stesso risultato per due gare di fila nelle ultime sette sfide in cadetteria. La Salernitana da inizio 2021 ha già pareggiato sette volte. Lo zero a zero finale che può sembrare la naturale conseguenza di questi dati lascia invece più di qualche rimpianto al Cittadella visto come si è sviliuppato il match.

La partita

Nella prima frazione di gara in realtà l'unica vera occasione è capitata sulla testa di Bogdan, che ha colpito la traversa in seguito a un calcio d'angolo. I padroni di casa hanno atteggiamento prudente, sono chiusi nella propria metà campo ma pronti a ripartire, cosa che in realtà non accade spesso. Nella seconda frazione cresce il ritmo dei padroni di casa, che costruiscono una serie di chance per passare in vantaggio. La più clamorosa capita a Proia dopo che D'Urso ha saltato tre avversari e confezione l'assist per l'attaccante che di sinistro colpisce il palo interno. E' l'ultima di una serie di occasioni pericolose, ma è anche la più nitida, che cade proprio nel finale di gara. C'è rammarico perché poteva portare i tre punti.

Le parole del Mister

Queste le parole di Mister Venturato dopo il match: «Siamo stati particolarmente sfortunati nel secondo tempo e soprattutto nel finale. Un peccato non aver vinto perché sarebbe stato un bel segnale vincere nel finale, ma purtroppo la palla non è entrata. Anche nel primo tempo abbiamo avuto due belle occasioni con Baldini e Ogunseye. Per quello che abbiamo fatto nel secondo tempo avremmo meritato i tre punti. E’ l’ennesima partita in cui avremmo meritato di fare qualcosa in più. Siamo in credito con la fortuna, giocando come stasera possiamo giocarcela con tutti. Accettiamo il risultato, ma c’è rammarico per non aver portato a casa i tre punti. La Spal? Al di là delle problematiche dei nostri avversari dobbiamo pensare soprattutto a noi stessi. Ghiringhelli? Ha sentito un problema muscolare, speriamo di recuperarlo per sabato. Sicuramente la prossima è una partita molto importante, dopo la sosta avremo la possibilità di recuperare qualcuno degli infortunati e potremo avere un supporto importante dal punto di vista fisico e mentale».