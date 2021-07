Parpajola si arrende solo alla testa di serie numero uno

A Casale di Scodosia nel weekend dal 23 al 25/7 si è svolto il Rodeo Open maschile Autoricambi Service Trofeo Sd Truck, diretto da Filippo Piemonte supervisionato da Daniele Baratella. Il favorito Valentin Kuchen Salomon ha fatto suo il trofeo superando in finale il tennista del Plebiscito, Tommaso Parpajola. Salomon di origini argentine tesserato per il Caorle dimostra di meritare una classifica migliore, Parpajola ha fatto il possibile per arginare il gioco spumeggiante del 2.6, ma l’esito è andato a favore della tds numbero one. Parpajola comunque può dirsi soddisfatto per aver scavalcato agevolmente il tennista scaligero Samuele Martorana, dotato di ottimi mezzi fisici e tecnici. Terzi posti per il veronese Martorana e per l’under 16 trentino Tommaso Gheller giocatore si di 3^ categoria, ma pronto per il grande salto. Purtroppo Gheller non è riuscito a bissare l’ottima prova contro l’argentino, in quanto nella finale di terza categoria, si è presentato lo sloveno Petar Adajelic, che aveva il dente avvelenato dalla sua estromissione dal main draw da parte di Parpajola.

Dal 24/7 al 08/08 a Bagnoli di Sopra competizione per giocatori di 4^ categoria maschile e femminile supervisionato da Montecchia nella persona di Eva Contin con 66 partecipanti. A Monselice dal 17 Luglio al 01/08 Trofeo Banca Patavina di 3^ categoria maschile diretto da Alessandro Visentin. Una cinquantina i tennisti in lizza. Dal 24/7 al 08/08 al Pool Time di Via Monte Pertica prosegue il Circuito Tennisdance sotto l’occhio vigile di Attilio Galvani. Singolari maschile e femminile e doppi maschile e misto per giocatori fino alla classifica 3.1. Sono 111 i tennisti che tentano di ricavare punti utili per la classifica finale del circuito. Alla canottieri Padova l’atteso Alì Open da 5000 € diretto da Stefano Paiaro, singolare maschile e doppio femminile, che si terrà dal 30/7 al 15/8. Iscrizioni scaglionate ore 12 del 28/7 fino ai 3.5, per i 3.4 fino ai 2.8 entro il 30/7 per i rimanenti entro le ore 12 del 02/8 da far pervenire al link: https://www.canottieripadova.it/iscrizione_tornei/form.php. Nel weekend del 31/7 all’Atestino di Vighizzolo d’Este 10° Rodeo maschile e femminile limitato ai 3.5, dirige Roberto Businaro. Iscrizioni entro il 29/7 ore 12 via mail: asdctatestino@gmail.com. Dal 31/7 al 08/08 a Trebaseleghe torneo giovanile dai 10 ai 12 anni maschile e femminile diretto da Luigi Benedetti. Iscrizioni entro il 29/7 ore 12: info.tennistrebaseleghe@virgilio.it.