C'è Italia-Spagna, ecco dove vederla. Gli azzurri sognano Wembley

Si torna in campo e anche davanti ai maxi schermi. Oggi alle 21 la nazionale di calcio si gioca contro gli spagnoli la possibilità di andarsi a giocare la finalissima degli Europei. L'amministrazione comunale ha deciso di non installare maxischermi nelle piazze, con l'obiettivo di evitare di contribuire il più possibile ad eventuali assembramenti.

I maxi schermi

Sarà però possibile vederla in almeno 300 locali autorizzati a trasmetterla in città sui piccoli schermi a loro disposizione, sparsi un po' in tutta Padova e in molti casi nei plateatici. Molti però i luoghi all'aperto dove sono stati installati i maxi schermi per proiettare la semifinale tra Italia e Spagna. Dai Giardini dell’Arena al parco Milcovich, dove è in corso la manifestazione Arcella Bella, fino al Parco della Musica, in zona Stanga. Maxischermo già pronto anche al vicino locale Il Chiosco, in via Ludovico Ariosto. Sarà possibile assistere alla partita anche al parco Cavallegeri in corso Milano, dove è in corso la festa del 'Parco Prandina'. Immancabile lo scenario dello storico festival Sherwood.

Le norme

Ovviamente, tutti gli organizzatori, saranno responsabili di eventuali violazioni delle norme anticontagio previste: mascherine e distanza sempre. In nessuno di questi eventi è prevista l'esibizione del green pass o del tampone negativo per partecipare alla visione del match.