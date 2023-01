Pattinaggio artistico, il ritorno del Galà di Piombino di Dese

Dopo due anni, che non si sono rivelati per nulla facili, l’Asd Pattinaggio Artistico Piombinese Sabato 14 ha presentato il suo Gran Galà. Molti sono stati i sacrifici e le fatiche, che hanno portato a questo evento, uniti dal comune denominatore, la passione per questa disciplina sportiva.

L’anno 2021 ha visto l’ASD Pattinaggio Artistico Piombinese al primo posto a livello provinciale, al quinto in quello regionale e nella top 50 della classifica nazionale. Un 2021 ricco di ottimi risultati, con due titoli italiani raggiunti grazie alle performance di Ettore Trento nella categoria allievi B, Serena Favotto nella divisione nazionale C ed una preziosa medaglia di bronzo per Maria Obialo nella divisione nazionale D. Inoltre Ettore Trento, grazie a delle ottime prestazioni ha conquistato un quinto posto nella finalissima della Coppa del mondo e un quarto posto al Campionato Europeo. Il tema principale proposto di questa serata seguita dagli spalti gremiti del Palasport di Piombino Dese, è stato “La Notte dei Desideri”.

Si sono esibiti i seguenti pattinatori, appartenenti ai vari livelli: Ginevra Barban, Giada Barbirolo, Letizia Benozzi, Bianca Bosello, Angela e Mariasole Botter, Marta Bragagnolo, Maria Brugnolaro, Sophia Cacciola, Benedetta Calzavara, Gioia Chiggiato, Rebecca e Victoria Coluccino, Matilde Dionese, Chiara e Serena Favotto, Camilla Forlin, Giada Fraccaro, Celeste Favaretto, Serena Frau, Ginevra e Vittoria Granziero, Ameli Haxhiu, Giulia Marconato, Margherita Marulli, Desiree Massari, Beatrice Milani, Adama Niang, Maria Obialo, Rachele Pavan, Agnese Pillon, Sara Romila, Chiara Ruffato, Emma Ruzza, Emma Scattolon, Giulia Scolaro, Awa Sylla, Teresa ed Iris Sorato, Ettore Trento, Aurora Vedovato e Yiwei Xue.

Hanno compartecipato gli Atleti del Pattinaggio Salvatronda di Castelfranco Veneto e del Pattinaggio Artistico Godigese: Chiara e Marta Bernardi, Linda Gentilin, Marta, Vanessa e Veronica Ambrosi, Emma Serato, Filippo Baggio, Lisa e Desiree Scremin, Linda Zorzi, Adelaide Bressan, Viola Pellizzer e Patrick Bortolato. Gli Atleti dell’ Aps Associazione Pattinatori Sile di Silea, Maria Da Ros, Riccardo Bonotto, Giulia Daniel, Marta Ragazzo e Natasha Kaburawala.

Euphoria Group, un gruppo spettacolo composto da ragazze provenienti da differenti società: Asd pattinaggio artistico piombinese, pattinaggio artistico Castelfranco, Asd pattinaggio artistico Cornuda-Pederobba e Pattinaggio Artistico Cittadella: Elena De Marchi, Alessia Zilio, Lisa Carrer, Eleonora Tortato, Francesco Tesser, Sofia Pizzaia, Giada Guidolin, Silvia Santonin Giulia Valente, Isabel Bacco, Angelica De Bortoli e Greta Trento.Nel corso della Kermesse il presidente del Club Piombinese Gerardo Coluccino ha consegnato a Matilde Dionese il premio del Comitato Regionale Aics per il podio ottenuto alla Rassegna Nazionale di Misano Adriatico nel Settembre 2022.

Nel mezzo della serata esibizione del tenore Matteo Bragagnolo e Ilaria Oliosi, hanno cantato Prayer canzone portata al successo da Andrea Bocelli e da Celine Dion, molto emozionante. Toccante inoltre la performance della stessa Oliosi, risvegliata dal coma proprio grazie alle vocalità di Celine Dion. Nella sfumatura canora, faceva l’ingresso in scena l’atleta europeo Ettore Trento. Dopo aver messo in mostra tutto il suo talento con piroette, salti e movenze artistiche, Trento chiudeva la sua performance scoprendo il petto con il logo Peace and Love.

A spettacolo concluso è intervenuto il sindaco Cesare Mason e l’Assessore allo Sport Filippo Venturin, che hanno ringraziato la società piombinese per il prezioso lavoro svolto. Il presidente Coluccino ha chiamato a raccolta quanti hanno collaborato, le allenatrici e gli allenatori che con maestria si sono dedicati alla regia di questo spettacolo: Andrea Girotto, Marco Garbui, Alessandra Gian, Beatrice Mason, Antonella e Monica Callegaro e Diana Fraccaro. Nonchè le atlete che aiutano i più piccoli: Maria Obialo e Marta Bragagnolo; le preparatrici Andreea Romila e Margherita Martini che curano il settore agonistico. Gli altri dirigenti del club: Martina Rigo, Luana Barichello, Simone Noventa, Chiara Palazzin, Francesco Forlin e Rafaella Giacometti. A sostegno del sodalizio: Autotrasporti Chiggiato, Ballan Costruzioni e Fondazione Stevanato Group.