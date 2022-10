Per il Padova al Garilli trasferta con vista secondo posto

Una grande occasione ma anche una partita piena di insidie quella che si disputa questa sera, lunedì 31 ottobre, al Garilli di Piacenza.

Posticipo

In campo per il posticipo dell'undicesima giornata del girone A di Serie C. padoni di casa del Piacenza occupano ultimo posto in classifica e sono alla ricerca della prima vittoria in campionato. Il Padova di mister Caneo è invece reduce dalla sconfitta casalinga 1-2 contro il Novara e cerca l'immediato riscatto per rimanere attaccato al treno di testa. E' chiaro che i padroni di casa faranno di tutto per sovvertire i pronostici che vedono i biancoscudati chiaramente favoriti, visto che il Piacenza anche è la peggior difesa del campionato, con 23 gol subiti.

Padova

«Dobbiamo incontrare il Piacenza con atteggiamento ben diverso da quello visto con la Pergolettese (sconfitta per 5 - 0 n.d.r.) , ho detto ai miei ragazzi che se andiamo lì in gita le prendiamo», ha dichiarato Mister Caneo. Il Padova con una vittoria balzerebbe al secondo posto insieme a Pordenone, Novara e Lecco.

TV

Al seguito dei biancosudati poco più di 250 tifosi. Il match sarà visibile in diretta, in chiaro, su Rai Sport+HD (canali 58 e 146 del digitale terrestre, 227 di Sky, 21 di Tivùsat) e in live streaming sul sito e l?app di Raiplay. La partita sarà comunque visibile in diretta streaming su Eleven Sports (elevensports.com), la piattaforma streaming che anche quest?anno ha acquisito i diritti tv per trasmettere l?intero campionato.