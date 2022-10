A Crema il Padova cerca conferme. Mister Caneo: «Contenti del percorso fatto, vogliamo esser protagonisti»

Domenica 9 ottobre torna in campo ll Padova. Per la trasferta al Voltini, fuori De Marchi e Liguori, il Padova si appresta ad affrontare la partita di Crema. Dopo le big è tempo di partite all'apparenza più abbordabil, per questo più pericolose: «Se non si affronta con il piglio giusto, ogni avversario può essere pericoloso», dichiara saggiamente Mister Caneo. «Come sempre, se noi riusciamo a non far fare quello che vorrebbero, agli avversari, noi sappiamo costruire in fase offensiva soluzioni importanti. La continuità dei risultati è importante per il proseguo del campionato». Rientra Ceravolo, che il Mister vuole premiare e dargli fiducia dal primo minuto. Confermati in avanti anche Russini e Piovanello. «Fiducia a Ceravolo, ora la squadra può sostenerlo. La nostra dovrà essere una partita più offensiva che difensiva. Siamo contenti del percorso fatto, noi vogliamo esser protagonisti».