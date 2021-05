Peroni Top10: sarà Valorugby Emilia l'avversario del Petrarca

Partita senza storia quella che è andata in scena all’Argos Arena di Padova per il recupero del terzo turno di andata del Peroni Top10. Anche questa gara è stata giocata a porte chiuse. Tuttoneri troppo forti per la HBS Colorno. Il match è già finito dopo soli venti minuti con Padova si trova avanti 26-0 grazie alle mete di Marinello, Scagnolari, Panunzi e Schiabel.Il risultato finale non lascia dubbi, 59-17 e testa alle semifinali.

Semifinale

Il Petrarca, che aveva già conquistato matematicamente il primato nella Regular Season, affronterà sabato 15 maggio allo Stadio Mirabello di Reggio Emilia il Valorugby, piazzatosi al quarto posto in classifica, nella prima semifinale di andata dei play-off che sarà trasmessa in diretta su Rai Sport alle 18.