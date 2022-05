Rugby, il Petrarca è di nuovo Campione d'Italia. Scudetto donne al Valsugana

Il Petrarca Padova ha vinto 19-6 contro la Rugby Rovigo allo stadio «Lanfranchi» di Parma e ha conquistato lo scudetto del campionato di rugby Top10. Battendo i rivali di sempre nel 173esimo derby d’Italia, i padovani hanno anche superato il Rovigo per il numero di scudetti, 14 contro 13. Stagione da primo in classifica, vincitore della Coppa Italia e della finale, Petrarca Padova si prende la rivincita contro i rossoblù, dopo aver perso la finale in casa, lo scorso anno, proprio contro i Bersaglieri. A conquistare lo scudo per le donne è stato invece il Valsugana, che nella finale femminile si è imposto per 27-10 contro le campionesse uscenti del Villorba, nell’altro grande derby veneto che ha deciso il campionato.

Tabellino

PETRARCA PADOVA - FEMI-CZ ROVIGO DELTA 19 - 6

PETRARCA: Lyle; Fou (17’ s.t. Capraro), De Masi (26’ s.t. Sgarbi), Broggin, Zini; Faiva, Tebaldi (15’ s.t. Citton); Trotta (cap.), Casolari (22’ st. Michieletto), Nostran; Panozzo (15’ s.t. Ghigo), Galetto; Hasa (7’ s.t. Pavesi), Di Bartolomeo (22’ s.t. Carnio), Spagnolo (15’ s.t. Borean). All. Marcato - Jimenez

ROVIGO: Da Re (1’ s.t. Borin); Sarto, Moscardi (22’-29’ s.t. Uncini), Diederich Ferrario, Bacchetti; Van Reenen (31’ s.t. Uncini), Chillon (22’ s.t. Visentin); Ruggeri, Lubian, Sironi (1’ s.t. Cosi; 17’ s.t. Steolo); Ferro (cap.), Bur; Swanepoel (11’ s.t. Pomaro), Cadorini (11’ st. Momberg), Leccioli (11’ s.t. Quaglio).

All. Coetzee - Giazzon

Arbitro: Piardi di Brescia

Marcatori: p.t. 15’ c.p. Lyle (3-0), 24’ c.p. Van Reenen (3-3), 32’ c.p. Lyle (6-3); s.t. 4’ c.p. Van Reenen (6-6), 6’ m. Nostran tr. Lyle (13-6), 18’ cp. Lyle (16-6), 25’ cp. Lyle (19-6).