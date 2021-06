Ci crede fino alla fine il Petrarca Rugby, ma sul filo di lana vince il Rovigo

Una festa incredibile allo stadio Plebiscito di Padova. In campo, mercoledì 2 giugno, a sfidarsi per lo scudetto sono l'Argos Petrarca Rugby e il FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta. Una partita emozionate dove a vincere, non senza difficoltà, è la squadra rosso blu. Risultato finale 20 per il Petrarca e 23 per il Rovigo.

La sconfitta

Una sconfitta amara dopo una stagione importante: i neri, primi in classifica, si sono fatti sfuggire lo scudetto a un passo dalla fine. Suspense al var al 40esimo, ma la meta assegnata (Greef, trasformata da Menniti) non ha lasciato alcun dubbio e lo scudetto, il 90esimo, è andato al Rovigo.

La competizione

Ora le due rivali si ritrovano con 13 scudetti a testa e l’eterna sfida si accende ancora una volta.