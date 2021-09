Pink Run, si corre il 19 per i bambini dell'hospice e le donne in difficoltà

Torna domenica prossima la gara in rosa che ogni anno raccoglie fondi per associazioni attentamente selezionate. Quest'anno andranno a Braccio di Ferro e Women for Freedom. Oltre agli 8 chilometri di corsa è previsto anche un village in piazza della Frutta con decine di attività sportive. I partecipanti potranno visitare gratis i musei civici della città fino alla fine dell'anno

Il ricavato andrà all'associazione 'Braccio di Ferro' per la ristrutturazione dell'hospice pediatrico e a 'Women for Freedom', che utilizzerà i fondi per aiutare le donne in difficoltà a reinserirsi nel mondo lavorativo e sociale. Questa è la Pink Run, che prima di portare le donne a correre per il centro, porta valori etici e sostegni concreti alle realtà padovane. Quest'anno sono state selezionate dagli organizzatori queste due associazioni, ritenute particolarmente meritevoli dell'aiuto grazie al tipo di lavoro che svolgono.

Elisa Grenci di Braccio di ferro Onlus e Davide Parise e Sara Memo per Women for Freedom spiegano cosa faranno con i fondi della Pink Run

La corsa e il "village"

Sarà una Pink Run completamente diversa dalle precedenti quella che andrà in scena domenica 19 settembre dalle 10 alle 18. Cambia innanzitutto la cornice: sarà infatti la bellissima Piazza della Frutta ad ospitare l’evento di sport e solidarietà tra i più storici della città. Le donne che vorranno partecipare all’evento potranno iscriversi e donare, ritirare il pacco corsa e partecipare ad una delle tante sessioni di sport previste all’interno del “village” (per accedere sarà obbligatorio il green pass). Per rispettare le norme anti Covid le runners potranno correre da sole oppure in compagnia, ma non è prevista una partenza comune. Dalle 10 di domenica 19 settembre saranno attivi in Piazza della Frutta il desk per le iscrizioni in loco e per il ritiro dei pacchi corsa (all’interno l’Official t-shirt 2020 in tessuto tecnico e molte sorprese dei nostri sponsor), mentre per iscriversi online basterà collegarsi al sito www.pinkrun.it (costo iscrizione: 13 euro in loco e14 euro on line).

«Mi emoziono ogni volta che parlo di Pink Run. Molti danno per scontato l'attività dei nostri volontari e il fatto che arrivino gli sponsor e invece non è così. Noi trasmettiamo un messaggio etico e decide di stare con noi lo condivide». Sono le parole di Michele Qualdi, volontario ed organizzatore della Pink Run, che poi ha dedicato l'edizione 2021 al padre Antonio, presente in sala durante la presentazione: «E' il padre della Pink Run, oltre che il mio».

Gli iscritti avranno anche diritto ad un bonus, che grazie ad un accordo con il Comune avranno un bonus che permetterà loro di visitare gratuitamente i musei civici della città fino alla fine dell'anno.

