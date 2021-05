Play off di Serie B, il Citta schianta il Monza delle star: 3 a 0 al Tombolato

La squadra di Berlusconi e Galliani al Tombolato viene messa subito sotto dagli uomini di Venturato che già nel primo tempo mettono al sicuro il risultato con la doppietta del centrocampista Enrico Baldini che poi firma anche il tris nel finale.

La partita

La prima rete nasce da un traversone dalla trequarti destra di Vita che agevola l'inserimento sul secondo palo di Baldini. Il numero 92 granata sbuca alle spalle del padovano in forza al Monza, Davide Bettella, e batte al volo Di Gregorio. Passano una decina di minuti e su un rilancio dalle retrovie di Kastrati, Baldini aggancia la sfera in area sulla sinistra, dribbla secco Bettella per poi fulminare il portiere Di Gregorio con un diagonale potente e preciso. Il Monza non riesce a reagire. La ripresa comincia con un Cittadella che controlla e aspetta, pronto a ripartire. La terza rete arriva proprio sul finae di gara e l'azione è davvero bella. Il laterale del Cittadella Donnarumma ubriaca mezza difesa del Monza e calcia forte, il portiere respinge ma sul pallone arriva ancora una volta Enrico Baldini che fa tripletta al minuto 85. Il Monza ci prova con Balotelli, entrato nei minuti finali, ma il risultato non cambia più. Si replica giovedì al Brianteo