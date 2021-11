Plebiscito pareggia in A2, Canottieri rinviata

Quarta giornata campionato a squadre, A2 tennis. Nella mattinata di domenica il team di A2 ha giocato contro le ragazze del Tc Bologna. In quattro turni di campionato, finora il Plebiscito era fermo a zero punti, ma con una giornata di riposo, finalmente il primo punto. Da questo incontro è infatti giunto un pari prezioso, 2-2. Ma l'avversaria, trattandosi di una diretta concorrente, le felsinee si trovano in brutte acque come le patavine, entrambe saranno costrette a conquistare da qui in avanti più punti possibili, in chiave salvezza. Partita rinviata quella a Siracusa per la Canottieri maschile causa maltempo. Salteranno il riposo e giocheranno Domenica prossima il 7/11 ore 10.

Open della Salvezza

L'Open della Salvezza al 2001 di Via Naccari a Padova, va al veneziano Alberto Orso e all'alessandrina Camilla Gennaro. Kermesse diretta da Beatrice Barbiero e Maria Vincenza Mastronardi, che hanno conciliato le esigenze dei 358 partecipanti, nella serata di Domenica dopo 15 giorni di gare sono giunte alla fine. Nel maschile vittoria del veneziano Alberto Orso che al terzo set ha piegato le resistenze del romagnolo Alberto Morolli. Terzi il veronese Pietro Romeo Scomparin ed il patavino di casa Alessandro Ragazzi. Nel main draw 4 le vittorie del veronese Francesco Pomari; con 3, il vicentino Matteo Dal Zotto e per il torinese Riccardo Manzetti. Sempre con tre Alberto Martellato del Dolo che da 3.1 ha rimediato più che una salvezza, la promozione nella categoria superiore. Il draw di terza ha visto il suo prim'attore nel veronese Julian Augustin Marot che al terzo set si è impadronito della scena a discapito del giocatore veronese del Sanguinetto Pietro Zuliani. Quello di 4^ è andato al cittadellese Andrea Bortoletto che ha regolato in due set Nicola Poli giocatore di casa.

Il draw rosa vedeva un tabellone record, il più alto del periodo con 124 iscritte, dove su tutte e prevalsa l'alessandrina Camilla Gennaro che al terzo set ha regolato la giocatrice bresciana Anastasia Piangerelli. Bronzi per la tennista del Rovereto Elisa Visentin e per l'altra trentina Sofia Rocchetti. Tre le giocatrici di terza che si sono ben comportate nel tabellone principale andando a vincere due incontri, guadagnando il pass per la seconda categoria. Si tratta di due patavine, Jessica Salvato del Montecchia, Aurora Vignaduzzo del Latisana e l'under 16 giocatrice di casa Laura Benvegnu. Tre le vittorie per la milanese Asia Angela Ting Fontana. Il tabellone di 3^ è andato all'under 16 veronese Emma Deanesi che ha lasciato al secondo posto Laura Benvegnu. Quello di quarta se l'è aggiudicato Martina Gambalonga, under 14 del Montecchia imponendosi su Nicoletta Podobnich. Quello delle neofite lo ha vinto Valentina Zanfini del Cadoneghe su Emanuela Donato del Plebiscito.