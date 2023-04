Podio per Maddalosso al Bianco Azzurro

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Il matrimonio tra Roberto Maddalosso e la Repubblica di San Marino ha rinnovato la propria unione lo scorso fine settimana, in occasione della ventiduesima edizione del Rally Bianco Azzurro, uno degli appuntamenti più sentiti sul territorio. Il pilota di Albignasego si presentava ai nastri di partenza dell'evento, corso tra Sabato e Domenica scorsi, con una Renault Clio Rally5, messa a disposizione da PR2 Sport. Affiancato da Enrico Gallinaro il portacolori di Motor Valley Racing Division partiva con il giusto ritmo già dalla tornata di apertura sulla “Maiano”, fermando il cronometro al secondo tempo di classe ed al quarto di gruppo, lasciando presagire un weekend decisamente interessante. Continuando a progredire, durante il primo giro, la classifica provvisoria, al riordino, lo vedeva salire al secondo posto tra le Rally5 ed in gruppo RC5N, sempre più a proprio agio. “Dopo cinque mesi di stop” – racconta Maddalosso – “era importante riprendere il ritmo e vedersi già ai vertici della nostra classe, nonostante Solitro fosse irraggiungibile per noi, è stata una bella soddisfazione. L'obiettivo rimaneva quello di tornare ad oliare quei meccanismi che erano fermi da tanto tempo quindi non potevamo che essere soddisfatti delle prime speciali.” Continuando a mantenere un ritmo costante Maddalosso accusava il rientro della concorrenza sulla ripetizione di “La Casa”, presentandosi al controllo stop con un tempo migliore del precedente ma perdendo una posizione nella provvisoria del gruppo RC5N. Il tentativo di recuperare non produceva gli effetti sperati e l'unica punta del sodalizio con base a Modena non riusciva a restituire il sorpasso, dovendosi accontentare di un comunque positivo terzo gradino del podio, in classe Rally5 ed in gruppo RC5N, che fa morale per il futuro. “Siamo stati sempre tra i primi” – aggiunge Maddalosso – “ma, purtroppo, abbiamo commesso qualche errore di troppo che ci ha penalizzato. Alla fine potevamo fare secondi, non di più. Passaggio dopo passaggio siamo riusciti a crescere, a migliorare sotto diversi aspetti. Ci scontravamo contro avversari che usavano sempre gomme nuove mentre noi abbiamo affrontato l'intera gara con un solo treno, arrivando all'ultimo passaggio che erano finite. Siamo molto contenti del risultato, merito di una PR2 Sport sempre al top. Un buon inizio di stagione.” Un risultato che si traduce anche nei primi punti raccolti per una Coppa Rally ACI Sport di quinta zona, scattata all'ombra del Monte Titano, che potrebbe ingolosire Maddalosso. “Il terzo posto di classe” – conclude Maddalosso – “ci ha permesso di portare a casa dei punti per la CRZ di quinta zona ma non credo che rientrerà nei nostri obiettivi di stagione. Mi piace correre a San Marino, da sempre, quindi ci tengo a tornare quando posso. Non è però da escludere che si possa fare anche un pensierino alla zona. Staremo a vedere più avanti.”