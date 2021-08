Al Pool Time le finali della tappa del Tennisdance

Tanti gli appuntamenti per gli appassionati di tennis in questo weekend

Al Pool Time di Via Monte Pertica prosegue il Circuito Tennisdance fino al 8 Agosto sotto l’occhio vigile di Attilio Galvani. Singolari maschile e femminile e doppi maschile e misto per giocatori fino alla classifica 3.1. Sono 111 i tennisti che tentano di ricavare punti utili per la classifica finale del circuito.

Sono rimasti in lizza nelle semifinali: Finali ore 17.30 l’under 16 del Tc Padova Carolina De Poli vs l’under 18 bresciana Elena Montin e il vicentino under 18 dei Comunali Francesco Marangon contro Stefano Tacchini del Tc Padova. A seguire le premiazioni.

Dal 24/7 al 08/08 a Bagnoli di Sopra competizione per giocatori di 4^ categoria maschile e femminile supervisionato da Montecchia nella persona di Eva Contin con 66 partecipanti. Competizione giunta ai quarti di finale. Alla canottieri Padova è iniziato l’atteso Alì Open da 5000 €, singolari maschile e femminile, iniziato dal 30/7 fino al 15/8. Sono definitivi i 157 iscritti supervisionati da Domenico Ciervo. In campo i 3^ categoria, partite che inizieranno nella giornata di Giovedì 5/8 dalle ore 10.30.